AHATA a premia e 15 miho campadonan di Semana Santa

E aña aki e comision di Medio Ambiente di Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) a pasa na diferente area di campamento y a topa cu campadonan invitando nan pa participa den e campaña di conscientisacion pa cuida medio ambiente durante Semana Santa. Un total di 50 campado a participa den e campaña aki, di cual a saca 15 ganado. Tambe AHATA a obsekia e campadonan tasnan re-usabel di AHATA, di cual a parti un total di 700 tas re-usabel.

Tur esunnan cu a participa den e campaña mester a mantene nan mes na criterianan cu e comision di Medio Ambiente di AHATA tabatin, unda cu huradonan tabata pasa controla. E prome bishita tabata di e miembronan di comision di Medio Ambiente, cu a papia cu e campadonan y splica kico tur nan tabata mira y con pa participa. Durante dos dia huradonan a pasa bishita e areanan cu a participa, Eagle, Tres Trapi, Arashi y area di ex Bushiri Hotel. Despues di a controla, e huradonan a reuni pa asina saca e 15 ganadonan di e campaña aki.

E ganadonan ta: Martinus Dirksz cu 29 punto y a gana weekend stay di 2 anochi na Aruba Marriott & Stellaris Casino y beach bag y tumbler di The Ritz Carlton Aruba; Emelina Loopstok-Koolman cu 28 punto y a gana 1 day pass pa dos persona na Barceló Aruba y beach bag y tumbler di The Ritz Carlton Aruba; Maria Willems cu 27 punto y a gana 1 day pass pa dos persona na Barceló Aruba y beach bag y tumbler di The Ritz Carlton Aruba; Oswald Orlando cu 26 punto y a gana 2 gift certificate full day De Palm Tours y beach bag y tumbler di The Ritz Carlton Aruba; Kimberley Boekhoudt cu 26 punto y a gana 1 day pass pa dos persona na Riu Palace Antillas; Raymond Jansen cu 26 punto y a gana un Sunday Brunch pa 2 na Tierra del Sol; Mildred Wever cu 25 punto y a gana gift certificate di AHATA di 250 florin pa compras na Ling & Sons; Davina Tromp cu 25 punto y a gana Paella night pa 2 na Manchebo Beach Resort & Spa; Harianella Danies cu 25 punto y a gana gift certificate di AHATA di 250 florin pa compras na Ling & Sons; Marlyn Lacle cu 24 punto y a gana Brunch pa 2 na Aruba Marriott Stellaris & Casino; Randy Tromp cu 24 punto y a gana 2 gift certificate di $75 cada uno di double Down Sports Bar & Grill di Tropicana Aruba Resort & Casino; Jeanny Binda cu 24 punto y a gana dinner pa 2 na Elements Restaurant di Bucuti & Tara Beach Resort; Nathalie van Trikt cu 24 punto a gana brunch pa 2 na Aruba Marriott & Stellaris Casino; Armanda Geerman cu 24 punto y a gana 2 certificate di $75 cada uno na Uncle Tony’s Pizza y Teofilo Driksz cu 24 punto y a gana dinner pa 2 na Islander Grill Restaurant na La Cabana Beach Resort & Casino.

AHATA ta gradici e companianan De Palm Tours, RIU Palace Antillas, Bucuti & Tara Beach Resort, Aruba Marriott & Stellaris Casino, Tiera del Sol Resort & Golf, Tropicana Aruba Resort & Casino, Manchebo Beach Resort & Spa Aruba, Ritz Carlton, Aruba, Barceló Aruba y La Cabana Beach Resort & Casino, cu a sponsor y a haci e campaña aki posibel. Lo entrega e premionan diabierna 13 di April pa 4:00pm na oficina di AHATA. A base di e experiencia y sugerencianan ricibi, otro aña e comision di Medio Ambiente di AHATA lo organisa e evento aki pa pariba di brug.

