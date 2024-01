Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) ta acumula e cifranan di ocupacion y prijs di hotelnan tur luna y CEO di AHATA, Tisa LaSorte, ta anuncia e resultado di December y averahe di ful aña 2023.

E aña 2023 tin resultado positivo pa entrada averahe, basa riba prijs mas halto pa cada camber, mientras cu a ricibi menos huesped. RevPAR ta e indicador principal pa exito di turismo y ta refleha entrada di acomodacion, pero no ta refleha ganashi. Ta calcula ganashi ora kita e costonan di un negoshi. Na 2023 costonan di haci negoshi y operacion comercial a conoce aumento grandi, specialmente pa motibo di medidanan di impuesto nobo.



Proyeccion pa RevPAR na 2024 ta positivo, specialmente pa e prome mitar di aña.

DECEMBER 2023:

Ocupacion: E grado di ocupacion tabata 82%; cual ta 2% menos cu grado di ocupacion na December 2022 y 1% menos cu na 2019.

ADR: E balor averahe di cada camber bendi tabata $410.68; un aumento di 1% compara cu December 2022.

RevPAR: E entrada averahe pa tur camber disponibel tabata $337.74 cual ta 1% menos cu na 2022 y 18% mas cu na 2019. RevPAR ta e indicador di e resultado financiero prome cu desconta gastonan operacional y impuesto.



AVERAHE DI AÑA 2023:Ocupacion: E ocupacion averahe di ful aña 2023 tabata 78%; un aumento di 4% compara cu aña 2022. (Nota: Den prome kwartaal di 2022 Aruba su turismo tabatin efecto di COVID). Ocupacion averahe di ful aña 2023 ta 8% menos cu aña 2019.ADR: E balor averahe di cada camber bendi tabata $341.12; cual ta 10% mas cu na 2022.RevPAR: E averahe di aña tabata $266.08; 15% mas compara cu e aña 2022 y 14% mas cu na 2019.

PROYECCION:

Proyeccion actual pa ocupacion averahe di hotel pa Januari ta 85%, Februari ta 87%, y pa Maart ta 83%. E expectativa pa aña 2024 su ocupacion averahe ta 78%, cual ta representa un reduccion di 8% compara cu e averahe di aña 2019.

TIMESHARE:

Ocupacion na propiedadnan Timeshare tabata 89% na December 2023.

Hotel miembro di AHATA: Amsterdam Manor Beach Resort, Barceló Aruba, Boardwalk Boutique Hotel, Brickell Bay Beach Club, Bucuti & Tara Beach Resort, Courtyard by Marriott, Divi & Tamarijn All-Inclusive, Eagle Aruba Resort, Embassy Suites by Hilton Aruba, Holiday Inn Resort Aruba, Hyatt Regency Aruba, Hyatt Place Aruba Airport, Manchebo Beach Resort, Marriott Aruba & Stellaris Casino, Ocean Z Hotel, Paradera Park, Radisson Blu Aruba, Rehoboth Peaceland Boutique Hotel, Renaissance Wind Creek Aruba Resort, The Ritz-Carlton Aruba, RIU Palace Aruba, RIU Palace Antillas y Talk of the Town Hotel.

Timeshare miembro di AHATA: Divi Aruba Phoenix, Divi Dutch Village, Divi Village Golf, La Cabana, Marriott Ocean Club, Marriott Surf Club, The Mill Resort.

Vacation rental miembro di AHATA: Aramis Real Estate, Aruba’s Life Vacation Residences, Casiola Aruba, Cobalt Blue Residences, Ford Property Management, Turibana Plaza, Santa Lucia Landhuis, Russo Real Estate.