Agricultura ta progresando: Goshen Farm contento cu reduccion di awa pa cunukeronan

E idea di Goshen Farm a nace for di e movimento di Hope Aruba, como un iniciativa caminda nan tabata compronde cu e sector primario ta uno hopi importante pa nos nacion, y como un empresa social nan por conecta tambe cu hopi otro cos. Goshen ta e unico VBA cu su doño ta un stichting non-profit.

E meta ta pa avansa e propositonan social pero tambe pa yuda nos comunidad den diferente aspecto.

For di tempo cu nan a cuminsa nan tabata tin hopi reto, e no tabata facil pa nan haci e proyecto aki economicamente viabel. Ainda nan ta bayendo den e rumbo aki pero e hecho cu awor nan lo haya un reduccion di awa asina significante ta hopi positivo pasobra e costo di awa ta hopi significante pa Goshen. “Ainda asina nos tin mester di varios otro cos, pasobra Aruba mester di algun producto basico pa di berdad si nos kier avansa e sector primario, sinembargo obviamente awa ta critico den tur esaki. Nos ta hopi contento cu awe nos a logra firma e papel di WEB, nos a warda riba e momento aki”, Lissete Malenberg, doño di Goshen ta bisa.

Importacion di afo pa baha costo

Un di e cosnan hopi importante pa Goshen ta hendenan cu conocemento y capacidad, nan ta hopi contento por ehempel di logra traha cu un ingeniero agricultural for di Colombia cu ta GAP Certified [Good Agricultural Practice]. E asunto di Food Safety ta hopi importante y Goshen ta haya cu gobierno di Aruba sigur tin cu pone nan atencion riba dje. “Pa nos e no tabata facil pa mantene e meta di ta un farm organico, dus cu no ta uza GMO, artificial pesticides ni nada di e cosnan ey. Potgrond na Aruba ta un reto, conductonan pa awa por ehempel e costo di e cosnan ey ta demasiado halto”, sra. Malenberg ta bisa. Pues den e caso aki nan tin cu importa hopi cos di afo pa spaar placa, awor for di Colombia.

Sinembargo, si kier haci esaki na un escala respectabel, sra. Malenberg ta opina cu nos tin cu reconoce cu tin varios cos como ingrediente cu mester pa produci un bon resultado y producto. “Como Goshen nos ta hopi hopi contento di por a tin un compania manera FRASA cu a pone su confiansa den nos. Nan ta cumprando nos herbs, basil, mint, cilantro etc cual kiermen importacion di e productonan aki por ta menos. Aruba tin menos divisa cu ta sali, y ta netamente e tipo di cosnan aki nos ta mirando”, segun sra. Malenberg. Goshen ta hopi contento cu clientenan cu ta cumpra diferente productonan y bo ta mira cu tin un gran compromiso di e pueblo cu Goshen, tanto den e aspecto di retail y benta directo local, pero tambe den e parti di wholesale cu diferent hotel y restaurant.

