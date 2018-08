Agricultor local cu cosecha di patia organico

Sr. Arie Lichtenstein, di Shete 7Z, ta planta y cosecha patia organico. Cu yudansa di Santa Rosa cu tiki awa awo e por logra e cosecha.

Diabierna proximo Sr. Liechtenstein ta na Fort Zoutman, e lo tin un stand pa asina e bende su productonan aki. Otro siman, pa un siman largo e ta na Santa Rosa. E ta bay tin tur su patianan pa bende, unda cu pueblo por pasa cumpra direct cerca dje.

PRODUCCION.

E produccion aki a tum’e mas o menos 3 luna pa cosecha. E no tabata facil, mirando cu tin un scarsedad di awa. E tin un peticion pa yuda tur e agricultornan local cu awa, ya cu na Aruba mes produci su mes. E unico cos cu falta ta awa. Pa e cosecha aki, e tabata cumpra awa for di Santa Rosa, y e ta cumpra un truck pa dia. Pero no ta tur dia e por haya esaki. For di basta tempo caba el a manda un peticion aden cerca gobierno pa asina nan por baha e prijs di awa pa agricultornan y asina agricultornan local por cosecha mas ainda.

