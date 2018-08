Agresion no tin nada di haber cu e persona su funcion

E siman aki atrobe tabata tin un caso di maltrato domestico y Sra. Magaly Maduro ta lamenta cu un victima nobo a cay den caso di maltrato. Pero e realidad di bida ta cu tur dia tin victimanan di violencia domestico y abuso di genero.

Den e caso aki tin un Polis envolvi y esey por a shock comunidad. Pero pa Fundacion Hende Muhe den Dificultad esaki no ta un shock, pasobra nan sa den añanan di existencia di e fundacion cu e agresion no tin nada di haber cu un hende su funcion. E persona por ta ken cu ta, pero e parti di agresion ta keda den e persona. E ta shock pa comunidad, pasobra e idea ta cu e personanan cu ta sirbi den Cuerpo Policial mester t’ey pa nos proteccion. Nan a purba hopi pa drecha imagen di Polis, pero lastimamente tin agresornan tambe den e miembronan di Cuerpo Policial. No ta prome biaha un caso asina a yega na conocemento di Fundacion Hende Muhe den Dificultad. Tin mas caso asina na Aruba cu e agresor ta maltrata y cera e victima un caminda cu e no por scapa, cual ta un caso di secuestro caba.

Sra. Maduro no ta ken pa bisa si e problema di agresion den e caso aki ta algo psicologico. Loke si sra. Maduro por bisa ta cu e problema ta hopi grandi den comunidad y mester ta consciente di dje. E ora comunidad no por sigui haci manera e problemanan aki no ta existi. E problema aki tin consecuencianan basta grandi. No solamente cu e blauwe plekkennan cu hende ta wak, sino tambe otro lesionnan cuerpal. E dama cu a cay victima recientemente na man di un Polis sigur lo keda cu trauma psicologico. Fundacion Hende Muhe den Dificultad ta den contacto cu e victima y e lo sigui cu e procedura manera cualkier otro caso cerca nan. E fundacion ta purba yuda lo mas tanto cu por sin importa si e victima ta ilegal of no.

Sra. Maduro ta expresa cu e ta spera cu e caso reciente di maltrato por habri wowo di tur e hende muhenan na Aruba pa nan realisa te cuanto ta basta. Tin ora hende no ta realisa cu un pusha ta e prome señal cu ta indica cu tin agresion den e relacion. Lamentablemente tin casonan cu e persona no por bisa ta basta mas, pasobra ya el a fayece. Fundacion Hende Muhe den Dificultad ta enfocando riba e parti di prevencion cu nan tin basta tempo ta haciendo. Nan ta haya cooperacion di radio emisoranan y prensa, pero nan ta pensando con pa haci esaki un tiki mas fuerte pa e por yega na mas tanto hende posibel.

Esaki ta un epoca cu tanto hende muhe como hende homber mester haya e espiritu pa sali dilanti y conta nan storia riba e realidad di situacionnan asina mescos cu Audrey Croes a haci. Fundacion Hende Muhe den Dificultad a saca nan di dos serie di PSA, den cual un dama di 40 plus y un hoben basta conoci na Aruba a conta su storia como mucha cu a pasa den violencia domestico. Nan ta trahando mas y mas riba e proyectonan aki. Audrey Croes mes, kende ta miembro di directiva di e fundacion, mester a bay afo pa su estudio y lo bin bek e proximo aña.

Fundacion Hende Muhe den Dificultad ta trahando riba un Youth Wing unda cu hobennan por papia cu otro. Banda di esaki, tin e Teenage Dating Violence cu ta un campaña cu nan ta hiba na scolnan. Den e campaña aki nan lo enfoca riba hobennan entre 12 pa 17 aña, dus nan ta cuminsando na edad mas trempan cu ta posibel.

