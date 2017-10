Agresion no mag di conoce ningun tipo di hustificacion

Agresion no mag di conoce nigun tipo di hustificacion, pa cuminsa, segun director di SVB, Edwin Jacob. Por tin cualkier tipo di diferencianan di opinion, etc. pero tin caminda di cana pa por soluciona of atende cu esaki. Riba medionan social por a tuma nota di diferente asunto. Tin algn asunto cu a tuma over, pasobra ta bon recomendacion. Loke si mester tene Semper na cuenta, cu riba medionan social un banda so bo lo scucha. Bo no lo scucha nunca dos banda. Pa motibo cu e dokter, pa ley y pa su honor di su profesion, no por divulga kico el a papia cu un pashent den consultorio. Esaki ta trece cun’e cu si un persona malicioso dicidi di sali for di un consulta y no ta contento cu locual el a haya como noticia, ta dicidi cu e kier bay kibra un dokter, e tin e caminda liber pa haci’e, pasobra nunca e dokter por duna su parti banda pa asina e informacion ta balansa. Y den e caso specifico di SVB, e consultorionan, ta conciente cu ta un caminda cu tin potencial pa conflicto. Si compara e tipo di dokternan cu e tipo di dokternan den sector curativo, pasobra SVB no ta sector curativo, nan ta sector di medicina social, den e sector curativo, e dokter na momento cu tin un malesa basta fastioso cu no tin tratamento, e tin noticia fastioso pa duna e pashent. Pero por lo general e tin noticia pa bisa e pashent, con e ta bay ta yud’e bira bon y cura di e malesa cu e tin.

Den e caso di SVB ora cu un pashent drenta consultorio, e ta drenta cu un expectativa caba. Por ta di su mes e ta pensa cu pa loke e ta sinti, e lo mester seis dia. Y ora cu e dokter tuma nota di kico ta su sintomanan, y a base di su conocemento di medicina y a base di protocolnan cu ta sigui, por ta e dokter ta yega na e conclusion cu despues di tres dia e persona lo por reanuda trabao. Entre tres cu seis por bin un conflicto pasobra e pashent por cuminsa bisa cu e ta sinti cu mester di mas.

E persona cu a bin cerca Jacobs diahuebs, el a sali for di den su consultorio ya bay cerca dje y no ta di acuerdo pasobra e ta sinti su mes malo y e dokter a mand’e traha. Den e caso di e persona aki, dokter a bis’e diahuebs pa e por traha dialuna. Por pasa cu dialuna ainda e no ta capasita pa traha y por presenta na SVB pa e dokter controla. Protocolnan ta traha riba promedio y pa cada tipo di malesa, bo tin protocol di tanto dia. Por ta cu tin un persona cu ta diferente. Semper bo por bin bek cerca e dokter y indica kico ta e situacion e momento eynan.

P’esey ta hopi importante pa tin bon comunicacion. Pero ta conciente cu consultorio di e dokternan ta sitionan cu tin potencial grandi pa yega na e conflicto, pa motibo cu expectativanan cu hende ta drenta cun’e den consultorio, no ta cuadra cu locual kisas e dokter, a base di su huicio medico ta tuma un decision al respecto. Pero tambe tin caminda pa cana si entrega keho. Por bay college van beroep. Tin caminda pa cana si no ta di acuerdo cu un huicio di un dokter y hasta si e dokter duna cierto dia y bo ta sinti ainda malo, bo por bin bek pa e bolbe wak bo si berdaderamente si riba e dia ey por traha si of no.