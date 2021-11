Diadomingo marduga poco pazuid di 7west den Weststraat polisnan a presenta y topa cu aglomeracion di hende y alcohol den wega. Momento cu a bay atende cu tur hende pa bandona e sitio un homber a lanta cu polis y no kier a scucha orden y no a keda nada otro di detene e persona.



Polis a core tur hende for di e sitio pa e caya keda bashi y sin ningun problema mas.

