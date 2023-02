Merca – “The White House” a duna ordo pa agencianan federal elimina “TikTok” for di nan aparato di gobierno.

Shalanda Young, directora di oficina di administracion y presupuesto a skirbi Dialuna pasa cu tur agencia ehecutivo y esnan cu nan tin contract cu ne, mester elimina cualke aplicacion for di TikTok of su compania compañero “ByteDance”. Dentro di nobenta dia, e agencianan mester inclui den e contract cu e aplicacion no por wordo uza riba aparatonan contrata for di gobierno.

E restriccion aki tambe ta bay conta pa Canada y partinan di Europa como proteccion nacional.