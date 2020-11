Bureau Europese Unie en Koninkrijksrelaties ta informa: Agencianan nacional di Europa encarga cu Erasmus+ ta organisa un seminario di training pa promove participacion na proyectonan di Erasmus+. E training aki lo ta specialmente pa organisacionnan di hoben of organisacionnan cu ta traha cu hoben y tambe pa esnan interesa den trabou boluntario, asina yama Erasmus+ Youth & European Solidarity Corps.

Obhetivo di e training aki lo ta pa entre otro:

duna guia na organisacionnan di hoben of cu ta traha cu hoben, con pa yega na un partner pa por haci un proyecto;

compronde mihor con Erasmus+ ta funciona y e oportunidadnan cu e ta ofrece;

identifica obstaculonan cu por tin pa cu e uzo di e programa Erasmus+;

siña con Erasmus+ por contribui na desaroyo di bo organisacion.

Training lo tuma lugar den 3 sesion entre fechanan: 16 november y 9 december 2020.

Nos ta haci un yamada na tur organisacionnan di hoben of cu ta traha cu hoben y cu tin interes pa crea mas oportunidad pa su organisacion, pa registra awe mes na e siguiente link pa por wordo selecta:

https://docs.google.com/forms/d/1AEE4-uat5UCAJcg78OHRlySqwxXxGy_xcXsLbCEwfk4/viewform?edit_requested=true&gxids=7757

Ultimo dia pa registra ta 4 di november 2020. Participacion ta bay via seleccion y no tin gasto inclui. Ta importante pa duna informacion amplio con e training aki lo yuda bo organisacion den e documento di inscripcion.

Pa mas informacion of ayudo cu registracion por tuma contacto via e whattsap line di BEUK: 5823190 of via email na [email protected]

