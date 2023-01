Tur luna Horacio Oduber Hospital (HOH) su enfoke ta pa elogia coleganan cu di un

forma of otro ta destaca y e biaha aki a toca turno pa reconoce Ageeth Klaster,

gipsmeester na departamento di emergencia, pa tur su aporte den cuido na HOH.

Ageeth a bay asisti na un meeting di su team unda ela topa cu un gran sorpresa cu

e mes no por a kere loke ela mira. E no a ripara di biaha loke a pasa, pero despues

di algun seconde, el a ripara. Diferente colega y Hunta di Directiva hunto a dun’e e

grato noticia cu ela wordo elegi empleado di luna di luna di november.

Ageeth ta traha na hospital desde 1995 y a cuminsa como nurse pediatrico.

Despues el a cuminsa siña pa gipsmeester na 2005 y a drenta den e funcion na

2007.

Semper Ageeth ta mantene un bon colaboracion cu e diferente disciplinanan interno.

E tin bon habilidad pa comunica y traha directamente cu pashent, nurse y tambe e

specialistanan. Ademas, e ta ocupa su mes cu e protocolnan y tambe foyeto di

informacion pa pashent y ta percura pa mantene nan up-to-date pa garantisa cu e

pashentnan ricibi e miho atencion y di calidad halto.

Ageeth tambe ta miembro di e comision contra maltrato di mucha y ta participa den

e creacion di e formulario di maltrato infantil den e EPD (Elektronisch Patienten

Dossier). Tambe e ta mantene e registro di e muchanan cu ta drenta Spoed Eisende

Hulp (SEH) segun e Codigo di Proteccion. Banda di esaki, Ageeth ta forma parti di e

comision di keho.

Fuera di esey, Ageeth ta gusta yuda y guia studiantenan na departamento di

emergencia pa traha cu gips y tambe ta duna les clinico na e nursenan. Pues, un

colega hopi involucre den diferente area di cuido na Hospital.

Pa sigui avansa y amplia su conocemento e ta controla, mehora y ahusta

tratamentonan y pa esaki e ta acudi na reunionnan di Radiologia. E ta un persona

hopi comprometi cu su pashent. Semper Ageeth ta habri pa introduci tratamento

nobo den gipskamer y asina ta yuda na crecemento y structura e departamento pa

asina e pashent por ricibi atencion optimal di cuido.

Ageeth ta un persona positivo, alegre y profesional cu ta dispuesto pa yuda den

cualkier area na Hospital y ta stima su trabao. En corto, e ta un ‘colega valioso’.

Masha Pabien Ageeth!