Afpakteam a pluma sospechoso Chileno di labamento di placa

11 di December un homber Chileno di 41 aña di edad a wordo para na Aeropuerto Reina Beatrix. E tabata na Aruba desde 8 di November ultimo y tabatin intencion di viaha back pa su pais. A resulta cu e tabatin no menos cu 14 creditcards cu ne, 32.757 Dollar y 5000 peso Chileno. E homber no por a duna ningun splicacion ta con el a yega na e placa aki. El a wordo deteni y e placa y e credit cards a wordo tuma den beslag.

E caso a wordo entrega na afpakteam. Durante e prome interogacion caba, e sospechoso a dicidi pa tuma distancia di e creditcardnan y e placa. E placa lo wordo traspasa pa criminaliteitsfonds, cu a wordo lanta pa fortifica y mantene ley na Aruba.

Afpakteam ta un cooperacion entre Ministerio Publico, Cuerpo Policial di Aruba, Fiot (Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam) di Departamento di Impuesto, FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), Koninklijke Marechaussee (KMar), Kustwacht Steunpunt Aruba, Meldpunt (Meldpunt Ongebruikelijke Transacties) y RST (Recherche Samenwerkingsteam) y ta traha na combati criminalidad financiero economico subversivo. Afpakteam a cuminza traha riba prome di maart ultimo. Si bo persona tin informacion of a capta señalnan cu labamento di placa ta tumando lugar, anto por contact Afpakteam via mail na [email protected] of via tiplijn na telefon 11141.

Crimen no por rindi!