“Finalmente e luna a yega caminda e Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA) lo duna inicio na su prome evento internacional tocante tranporte aereo sostenibel, A Flight to the Future, un evento cu lo inicia dia 6 di november y caba dia 11. Nos tin e placer pa yama bonbini na tur persona local y internacional for di e islanan di Caribe Hulandes, for di Hulanda, y e region di Latino America pa comparti conocemento y crea un dialogo tocante e futuro di aviacion y alabes tocante e conectividad entre e islanan di Caribe Hulandes. Pa aeropuerto e ta un honor di por organisa e evento aki na Aruba y nos ta mas cu orguyoso di por conta cu e prome vuelonan electrico den Caribe cu e Pipistrel Velis Electro durante e siman di e evento”, tabata palabranan di Joost Meijs, Chief Executive Officer di Aruba Airport Authority N.V., como presidente di DCCA.

Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA) ta un cooperacion entre e seis aeropuertonan Caribense denter di Reino Hulandes. E meta di DCCA ta pa mehora e calidad general di cada aeropuerto individual pa medio di facilita asistencia mutuo y intercambio eficiente di informacion, transferi conocemento y intercambia experiencia cu e meta pa logra un economia di escala den shete elemento clave cu ta inclui, entre otro, innovacion, sostenibilidad, regulacion, siguridad y proteccion, desafio di salud p’e aeropuertonan, asistencia na emergencia, conexion y mantencion aereo stabiel y accesibel, infrastructura y maneho di proyecto.

Teniendo na cuenta tur obhetivo menciona, DCCA tin como meta pa presenta diferente opcion di transporte aereo alternativo cu enfoke den futuro p’asina mehora e conectividad entre e islanan den Caribe y p’e mes motibo aki ta organisa e prome evento internacional di transporte aereo sostenibel cu ta hiba e nomber di – A Flight to the Future Event – cu lo tuma luga na Aruba for di 7 pa 11 di november 2022.

Durante henter e siman di e evento, lo duna diferente discurso y presentacion, alabes lo realisa diferente panel di discusion, lo provee varios masterclass y lo realisa algun demostracion diario di vuelo electronico cu Pipistrel Velis Electro na nos aeropuerto. Pipistrel Velis Electro ta e prome avioan electrico certifica na mundo. Cada dia e conocemento comparti durante e siman di e evento lo ta diferente. E temanan clave lo ta:

Discover the Undiscovered, enfocando riba aviacion sostenibel

Built for Experience, enfocando riba turismo sostenibel

Pushing the limits: changing the Future, enfocando riba operacionan na aeropuerto sostenibel

Reality Check, enfocando riba investigashonnan andando y inversionnan

Connecting Generations, dunando e comunidad un oportunidad pa expriencia e Pipistrel Velis Eletcro di serca.

E participantenan na e evento “A Flight to the future” ta inclui un variedad amplio di stakeholders local como tambe internacional denter di e industria di aviacion y turismo di e islanan di Caribe Hulandes, e region mas amplio di Latino America y Caribe. Tambe ta conta cu diferente colega di aeropuerto, directornan di industria di aviacion, autoridadnan di turismo, autoridadnan di aviacion civil, socionan educativo, socio ambiental y personanan cu ta representa e entidadnan cu di un of otro manera tin un impacto positivo den e biahenan entre e islanan den un futuro (cercano).

Ainda tin posibilidad pa registra y atende e evento aki di manera virtual cu lo ta transmiti “live” a traves di YouTube di 7 pa 10 di november 2022. Pa mas informacion tocante e evento y pa por registra participashon virtual, por bishita e website www.dccaairports.com .