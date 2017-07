Aeropuerto y autoridad a tuma e precaucionnan necesario den caso di bommelding

Nos a combersa cu Hendrick Croes, kende a comenta riba e ceramento di aeropuerto durante algun oranan di merdia di diahuebs, relaciona cu un bommelding riba un avion.

E ta conta cu pa mas of menos 12íor y 35 a drenta e melding for di piloto di Southwest, cu tabata biniendo for di Orlando pa Aruba, cu 134 pasahero abordo, unda cu piloto a avisa cu el a haya un bom abordo di e avion.

Na e momento eynan no sa precies kico ta e detayenan di tur loke el a mira. Por ta loke el a mira ta algo diferente, pero asina cu un piloto haci un bommelding, e ora di biaha ta bay cu e plan, ora cu tin un menasa di bom, kico ta e proceduranan cu mester wordo sigui. Di biaha e ora, di parti di Toren, hunto cu AAA ta yama y informa polis, ta informa Ministerio Publico tambe, cu una bes yega na e sitio ta tuma over, mirando cu ta un situacion cu e siguridad ta na peliger e momento eynan.

Pa 12’or y 50, e avion a aterisa, y e avion a wordo staciona na un area remoto. Akinan ta unda e pasaheronan a wordo saca for di e avion, a wordo hinca na e gate A/B, cual ta e gate esun parti abao di aeropuerto, unda cu normalmente una hendenan ta haci uzo di Insel Air, ta para warda e avion eynan. Eynan tur e pasaheronan a wordo poni. Di parti di polis, a bay haci e ora e investigacion. Naturalmente tur e pasaheronan cu tabata abordo a wordo entrevista tambe, pa haya sa for di nan kico ta loke nan a mira.

Despues di e investigacionnan cu a tuma luga, unda cu tur e maletanan tambe a wordo saca for di e avion, poni riba rampa. Y cu ayudo di K9, cu a pasa pa investiga tur e maletanan. Despues a haya sa cu no tin nada. Despues di esaki a aeropuerto a wordo habri bek. Pero di loke a conclui den e investigacion, loke cu a wordo haya ta un saco cu nan ta pone den avion ora cu ta saca den dje (un vomit bag), a wordo haya den e baño di e avion, parti dilanti y aki unda cu e piloto a mira esaki y e ora pa e vomit bag aki, riba e saco, tabata tin e palabra skirbi bom. Mirando cu esaki sigur ta algo cu bo no mester tuma a la lihera, a tume di biaha na serio y ta avisa Toren di Aruba cu tin un menasa di bom abordo di e avion.

Segun Croes, despues di tur e proceso di checkeo y investigacion, etc. e vuelo cu mester a sali bay bek pa Orlando a keda cancela. E ora e pasaheronan aki a keda Aruba. Pero mientras tanto tin un lista tambe di tur e avionnan cu tabata na caminda pa Aruba, pero den e momento cu aeropuerto a cera pa por atende e situacion, mester a desvia pa Corsou. Entre otro tin Jetblue 1057, Southwest 1804, American 1038, United 1040, Delta, 484, tur esakinan a wordo desvia pa Corsou, pa despues ora cu aeropuerto a habri bek, nan a bin Aruba. Na Aruba tambe tabata tin vuelo di Aruba Airlines 102, Copa 349, Jetblue 774 cu no por a sali den e timeframe cu aeropuerto tabata cera.

Di parti di aeropuerto tabata hopi bon pa mira con e cooperacion tabata tey entre tur esnan cu ta wordo involucra na momento di un caso asina aki y sigur cu por a atende e caso mas lihe cu ta posibel. Pasaheronan tabata hopi trankil. Tur a sinta y duna tur cooperacion necesario na Cuerpo di Polis. Tambe a warda te na e momento cu a duna nan e clearance pa nan por pasa pa e parti di imigracion. Ya cu tabata un buelo rumbo pa Aruba. No ta asina cu e vuelo tabata bayendo otro caminda, pero rumbo Aruba y yegando destinacion Aruba caba.

Den un caso asina aki no ta AAA so tin di actua. Ta tur e partnernan cu ta autoridad envolvi, entre otro Polis, Brandweer, Ambulance, tur tabata na e sitio pa duna e asistencia y haci investigacionnan necesario. Di parti di AAA loke a haci, una bes cu e pasaheronan a baha, y tabata na e gate A/B, a bay haci e control e ora pa check si tin rastronan di explosivo, etc. riba e pasaheronan, riba nan maleta, pa asina por purba di, si en caso tabata tin un bom abordo, e ora pa haya sa for di cua pasahero esaki tabata procede.

Atrobe, no a haya nada riba ningun persona. Aeropuerto a habri pa mas of menos 2’or y 25 mas of menos. Un rato prome si, e camindanan cu tabata pasa dilanti aeropuerto, cu normalmente tambe ta wordo cera den caso di un emergencia, tambe a wordo habri bek. Ya cu polis a duna OK pa e trafico por sigui. Mientras tanto e investigacionnan a sigui paden di aeropuerto.