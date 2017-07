Aeropuerto ta prepara pa e despedida di studiantenan

Dialuna, diamars y diaranson proximo, studiantenan cu a caba nan estudio avansa na Aruba, lo ta subiendo avion, pa asina sigui nan reto escolar na Hulanda.

Segun vocero di aeropuerto, Hendrick Croes, esaki lo wordo haci den tres dia. E grupo principal lo ta saliendo dialuna awo. E prome grupo lo sali cu Insel Air, cual ta 55 studiante cual lo biaha pa Corsou y despues tuma vuelo di KLM direccion Hulanda. E di dos grupo lo sali KLM mes parti atardi. Naturalmente a spera, manera tur e otro añanan, un publico cu ta dispidi di e studiantenan prome cu nan biaha. E grupo di mainta lo ta un grupo un tiki mas chikito, mirando cu ta 55 studiante so lo tin. Atrobe ta importante pa por corda e studiantenan, con e procedura lo cana riba e dia aki, mirando cu e lo ta un dia basta druk na aeropuerto tambe, cual ta un dialuna. Pa loke ta studiantenan cu ta biaha parti mainta, ora di check in, haci’e 3 ora prome cu vuelo, cu lo ta 12:45. Wak pa 9’or 45, tey na e parti di non-US check in. Mirando cu ta spera un cantidad grandi di persona, na porta di entrada lo bay permiti solamente un studiante y un acompañante cu lo drenta cun’e, pa haci e parti di check in. Tur e reglanan ta conta normal, segun e reglanan cu e aerolinea ta aplica. Aki ta aerolinea Insel Air parti mainta, aunke cu e ta conecta cu KLM. Pa despues e studiantenan ta pasa na e parti di imigracion, unda cu nan lo haci uzo di e-gates pa e vuelo di parti mainta y despues pa nan pasa parti paden, unda cu nan ta wordo spera pa 11’or di mainta. Ya caba nan lo tan a gate A/B.

Pa loke ta esnan cu ta bay bin aeropuerto pa dispidi di e studiantenan, ta recorda pa haci uzo di e parkinglot, mirando cu no ta permiti pa para of laga auto zomaar dilanti di aeropuerto. Ta un regla cu ta keda standart, pero ta keda corda bishitantenan di esaki.

Pa loke ta e vuelo parti atardi di KLM, aki ta un grupo un tiki mas grandi ta bay biaha. Tin 136 studiante registra, cual tin di compronde for di Directie Onderwijs, pero banda di e grupo di 136, ta spera un grupo di 35 pa 50 studiante cu no ta biahando segun e registracion di Directie Onderwijs. Riba nan mes nan a cumpra nan pasashi pa por biaha. Akinan tambe tin cierto regla cu tin cu tene cuenta cun’e, ora di biaha dialuna awo, mirando atrobe cu ta un grupo grandi cu ta wordo spera na aeropuerto. Parti di KLM a haya informacion cu check in lo cuminsa for di 2’or di atardi. Ya caba e studiantenan tin oportunidad pa haci esaki, mirando atrobe cu ta un cantidad grandi, ta conseha pa tur studiante tey na e orario aki tambe pa e proceso di check in por cana un tiki mas lihe. Studiantenan lo haci uzo di Aruba Happy Flow, pa e biahe di atardi aki di KLM y ta wordo spera cu e studiantenan lo tey pa 4’or di atardi na gate, pa asina aki, pa cualkier posibel ceremonia tuma luga. Pesey ta pidi pa e studiantenan tey tal ora na gate. Ta pidi cooperacion di tur hende. E por ta un momento cu por ta tiki dificil. E por retrasa e proceso di check in. Ta pidi tur famia pa duna cooperacion pa asina e studiante por pasa paden y no stroba e procesonan cu mester cana na aeropuerto. Un informacion adicional for di KLM ta pa studiantenan cu tin bagage extra, por subi riba e web site di KLM y asina cumpra e posibilidad pa nan por hiba nan bagage extra na un prijs un tiki mas barata cu si nan cumpra na Aeropuerto.

Un biaha mas, mester tene cuenta cu parkeo. Pesey ta corda tur hende pa bin mas tempran cu ta posibel. 2’or ya caba tin oportunidad pa pasa na aeropuerto. Si tur hende duna cooperacion y haci e proceso di despedida mas cortico cu ta posibel, no lo tin e problema eynan cu parkinglot lo yena.

Hendrick Croes ta sigui splica cu e parti unda cu ta purba pa no stroba ningun di e otro operacionnan cu tin cu tuma luga na aeropuerto, ta hopi importante. Pesey ta pidi pa tur e studiantenan pa duna e cooperacion pa e proceso por cana mas lihe cu ta posibel pa scucha for di esnan cu ta bay guia e proceso y ta bay ta hopi importante pa e studiantenan por tin nan badge cu nan ta haya for di Directie Onderwijs, pa asina cu por reconoce nan y guia e proceso un tiki mas facil.

Proceso di e salida di e studiantenan no ta cay den man di aeropuerto pa nada. Aeropuerto ta duna e cooperacion, mirando cu ta un grupo grandi cu aeropuerto ta spera cu ta bay dispidi di e studiantenan, mester tin coordinacion con pa planea e dia pa wak pa no stroba e otro operacionnan. Banda di esaki tin dos otro dia mas cu ta e siguiente dos dianan. E prome ta dialuna, e grupo grandi ta biaha, diamars ta un grupo di 13 studiante cu lo biaha riba vuelo di Insel pa Corsou y di Corsou pa Hulanda y e siguiente dia 2 studiante lo biaha cu Tui. Aunke e grupo ta parti, tin cu prepara pa loke ta e coordinacion, percura pa e operacion no wordo stroba riba e dianan aki.