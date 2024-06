Aeropuerto Internacional Reina Beatrix ta na caminda pa revoluciona e experiencia di biahe cu e introduccion di mehoracion innovativo destina pa mehora tanto e experiencia di e pasaheronan como tambe mehora e eficiencia operativo. Mientras cu e popularidad di Aruba como destinacion turistico a aumenta, aeropuerto a embarca den biahe di transformacion pa redefini hospitalidad y comodidad pa e pasaheronan.



E proyecto cu ta andando, conoci como Gateway 2030, ta representa un inversion significativo pa modernisacion y innovacion di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix pa supera e limitacion di capacidad y brinda un experiencia di un aeropuerto di clase mundial. Phase 1A ta avansando rapidamente y ta cla pa presenta un sala di US check-in nobo, baggage hall nobo y oficina nobo p’e aerolineanan, demostrando un combinacion perfecto di tecnologia state-of-the-art y diseñonan sostenibel na momento cu e ta operativo.E pasaheronan cu drenta e check-in hall lo topa cu un ambiente yena cu espacio eco-friendly, diseña pa brinda eficiencia y comodidad. E implementacion di opcionnan self-service y proceso optimalisa tin como meta pa simplifica y acelera e experiencia prome cu vuelo, estableciendo un standard nobo pa biaha sin ningun complicacion. E sala nobo y espacioso pa check-in lo conta cu diferente obra di arte realisa pa Armando Goedgedrag, a ertenan ta demostra Aruba su flora y fauna. E obra di arte, ta haci cu nos aeropuerto ta destaca y alabes ta aporta un toke di nos identidad local na e terminal mientras ta fungi como recordatorio di e naturalesa unico cu nos bishitantenan a experencia mientras cu nan tabata riba nos isla.tLoke mas ta destaca ta e sistema di manipulacion di ekipahe di ultimo generacion, capas di procesa 2.000 maleta pa ora cu un velocidad y precision excepcional. E sistema aki no unicamente ta optimalisa e control di siguridad sino cu alabes ta elimina e necesidad pa recoge y bolbe check nan maleta ora nan ta biaha pa Merca, loke ta mehora e comodidad y ta reduci significativamente e tempo di biahe.E pasaheronan cu ta biaha pa Merca, por spera un biahe mehora cu un procesamento simplifica di pasahero y un transicion mas lihe a traves di e instalacionnan di aeropuerto. Door di integra diseño y tecnologia innovativo, Aeropuerto Internacional Reina Beatrix ta estableciendo un punto di referencia den eficiencia y servicio na cliente, garantisando un experiencia lihe y sin stress pa cada pasahero.Gilbert Rafael, Chief Development & Technology Officer na AAA, a presenta e ultimo desaroyo di Phase 1A. E proyecto di construccion ta inclui un ampliacion di e check-in building pa e parti Mericano. E area aki, den futuro, lo bira e check-in principal pa tur salida. Ademas Phase 1A ta inclui e desaroyo y instalacion di un sistema di maneho di ekipahe y un baggage make-up area nobo. “Na momento cu lansa e sistema nobo pa ekipahe den e siguiente lunanan, Aruba lo bira e di dos pais na mundo cu lo conta cu un sistema di maneho di ekipahe asina moderno. Lo elimina tres punto di control di procesamento di pasahero na momento cu lansa e sistema innovativo aki”, asina Gilbert Rafael a confirma.“Nos ta comprometi pa mehora e biahe di e pasaheronan cu e proyecto Gateway 2030. Cu e entrega di Phase 1A, esaki ta mehora no unicamente e eficiencia operativo sino cu tambe ta enfoca pa e pasahero tin mas tempo despues di a pasa tur e procesonan di chekeo di siguridad prome cu nan aborda nan vuelo pa disfruta di e demas servicionan y comodidadnan cu nos ta ofrece, esaki lo mehora e experiencia general di e pasaheronan na momento cu nan biaha a traves di Aeropuerto AUA. Unabes cu e proyecto Gateway 2030 yega su final, nos lo tin hopi mas espacio disponibel pa amplia nos comodidadnan”, asina Barbara Brown, Chief Revenue Development and Communications Officer na AAA, a expresa.Cu hopi satisfaccion Joost Meijs, CEO di AAA, a expresa: “Nos ta hopi orguyoso di por ta aki y bisa cu a realisa e ehecucion di e inversion di 140 miyon dollar cu exito door di contratista local y cu un animo di colaboracion cu e team di PMO y nos ekiponan interno den aeropuerto, cu e calidad adecua den mente y dentro di e presupuesto asigna. Como “cherry riba e bolo” y basa riba nos strategia corporativo, e edificio aki ta e prome edificio na Aruba cu ta cumpli cu e rekisitonan LEED Gold. Certificacion LEED ta brinda un structura pa edificionan ecologicamente saludabel, cu eficiencia halto y ta spaar gasto, cu ta ofrece beneficio ambiental, social y di gobernacion. Facilmente nos por bisa cu e ta e edificio mas sostenibel na Aruba.”Cu Phase 1A di proyecto Gateway 2030 andando, aeropuerto ta actualmente den tempo di prueba di e sistema nobo pa maneho di ekipahe y e terminal di check-in andando, y den proceso pa presenta e instalacionnan nobo y procesonan pa asina na comienso di aña 2025 por bira operacional, reenforsando su dedicacion pa innovacion, satisfaccion di cliente y excelencia operacional. Aeropuerto Internacional Reina Beatrix ta spera di yama e pasaheronan bonbini na su instalacionnan di ultimo generacion y ta invita un y tur pa experencia e futuro di biahe personalmente.Tocante AUA AirportAUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na casi 3 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 78% ta di Merca y Canada, 14% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

