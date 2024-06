Diabierna 21 di juni Prome Minister Evelyn Wever-Croes tawata presente na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix pa celebra e entrega di fase 1A di e proyecto Gateway 2030 y pa e despedida di e actual CEO di AAA señor Joost Meijs.



Prome Minister a indica cu esaki ta e apertura di un sala nobo di US Departures, cual lo ta completamente operativo na comienso di 2025. E ta parti di e proyecto Gateway 2030 di e aeropuerto cu ta diseña pa mehora e facilidadnan di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix y asina duna e miho servicio posibel na e pasahero. Ta trata di un facilidad moderno, espacioso y cu pinturanan di e artista local Armando Goedgedrag.Riba e anochi aki tambe a tuma despedida di e actual CEO di Aruba Airport Authority N.V., señor Joost Meijs cu ta den e funcion aki desde 2019. Señor Meijs lo bandona su funcion na July 2024, unabes cu e termina cu su mandato di cinco aña. E mandatario a gradici señor Meijs pa su contribucion cu pais Aruba y a dese’e hopi exito den futuro.“E sala nobo di US Departures ta un proyecto hopi bunita cu a cuminsa den nos Gobierno. Aeropuerto di Aruba a wak temponan menos bon durante e pandemia. Tawata temponan difícil y di hopi incertidumbre. Nos a dicidi di habri frontera atrobe y tur cos ta indica cu esaki tawata e miho decision pa Aruba. E tempo ey hasta AAA a proyecta cu Aruba lo ta bek riba pia te aña 2025. Cu hopi orguyo mi por bisa cu ya na 2022 a mira e recuperacion y na 2023 e recuperacion tawata completo. Awe por celebra e proyecto aki danki na tur ciudadano di Aruba cu semper ta traha duro pa hiba nos pais padilanti.Pabien Aeropuerto Internacional Reina Beatrix pa e logro aki. Danki na colega Minister Dangui Oduber pa su vision y determinación y danki na tur e ekipo di AAA cu a haci esaki posibel. Esaki ta un otro joya di proyecto di nos Gobierno. Nos no a realisa tur nos metanan ainda, pero nos ta logrando si”, Prome Minister a termina bisando.