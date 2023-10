Aeropuerto di Aruba (AUA Airport) ta contento di anuncia un expansion importante di nan red di sosten di su aerolinea socio, Air Century, cu a transporta mas di 13.500 pasahero pa Aruba desde aña 2018. Recientemente Air Century a confirma cu nan lo expande nan conexion p’e isla door di agrega un vuelo directo cu lo bula henter aña for di Punta Cana, Republica Dominicana (PUJ) pa Aruba (AUA)

Riba dialuna dia 2 di october 2023, Aeropuerto di Aruba tabatin e honor di yama bonbini na e ekipo di Air Century, lidera pa Felipe Gutiérrez, Director Comercial di Air Century, Solandry Fuentes, Station Manager na Aruba, Linette De Los Santos, Sales Executive y Cinthya Báez, Senior Marketing Coordinator.

Mester menciona cu Barbara Brown, siendo e Chief Revenue Development & Communications Officer di AAA, Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive di AAA y henter e ekipo di Aviation Business Development a organisa diferente debate fructifero tocante e desaroyo di servicio aereo y e plannan strategico di Air Century pa aña 2023 y 2024.

Durante e reunion aki, Air Century a reafirma nan compromiso pa amplia e servicionan na Aruba. Un di e avancenan clave cu a discuti tabata e ruta di Punta Cana pa Aruba, cu ta cla pa ranca sali dia 15 di december 2023. Operando tres biaha pa siman (dialuna, diaranson y diabierna) lo bula cu un avion CRJ-200 riba e ruta nobo aki, cu ta ofrece 50 stoel riba cada vuelo. Ta spera cu e genera 150 asiento semanal adicional, mehorando e posibilidadnan di biahe entre Republica Dominicana y Aruba.

E ruta nobo di PUJ-AUA no lo beneficia unicamente e pasaheronan cu ta biaha desde Aruba sino tambe lo fungi como un hub fundamental pa Air Century cu ta conecta e pasaheronan na varios destinacion manera Havana, St. Maarten, Cartagena, Corsou y Puerto Rico. E aerolinea tin plan ambicioso pa sigui expande su operacionnan cu rutanan directo pa Miami, New York y Cancun y ademas tin pensa di fortalece e conectividad di e biaheronan di Caribe pa Norte America.

Ademas di e ruta aki, Air Century tin plan pa fortalece su flota door di agrega dos avion CRJ-700 den luna di november di e aña aki y ta anticipa di tin un mayor expansion di flota den aña 2024. E avionnan aki, cu un capacidad di aproximadamente 70 stoel, lo impulsa e conectividad entre Aruba y Republica Dominicana den forma significativo.

Detaye di vuelo JBQ-AUA

Actualmente Air Century ta opera e ruta di Santo Domingo (JBQ) – Aruba (AUA) riba diaranson y domingo cu un tarifa desde 155 dollar.

Vuelo Salida Yegada AUA – JBQ 02:00 PM (AUA) 03:10 PM (JBQ) JBQ – AUA 12:00 PM (JBQ) 13:10 PM (AUA)

Detaye di vuelo PUJ-AUA

E ruta nobo di PUJ-AUA lo bula riba dialuna, diaranson y diabierna cu prijsnan cuminsando for di 199 dollar.

Vuelo Salida Yegada AUA – PUJ 10:00 AM (AUA) 11:15 PM (PUJ) PUJ – AUA 04:30 PM (PUJ) 05:45 PM (AUA)

Pa mas informacion tocante e schedule di Aeropuerto di Aruba, por fabor subi Aruba Airport’s Flight Schedule. Pa book bo vuelo pa Santo Domingo y Punta Cana cu Air Century, por subi Air Century Booking.

Tocante Air Century

Air Century ta un aerolinea reconoci cu ta conta cu mas di tres decada di experiencia, specialisa den biahe pa Caribe y Republica Dominicana. A funda e aerolinea na aña 1992 y cu tempo e aerolinea a construi un reputacion di confiabilidad, prijs rasonabel y un servicio excepcional na su clientenan. Cu un flota cu ta den crecemento y un expansion di ruta, Air Century ta un opcion confiabel tanto pa biahe di negoshi como tambe pa biahe di placer.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente

aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion directo rond di mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta sirbi 77% ta for di Merca y Canada, 13% for di Latino America, 6% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu luna di augustus 2023. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa bira un aeropuerto sostenibel, sigur y a prueba di futuro, den region Latino Americano & Caribense, brindando un luga di trabou confiabel, facilidad di un aeropuerto moderno y un servicio excelente cu ta e refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

