Aruba: Aruba Airport Authority N.V. (AAA) tin e placer di informa tocante e rendimento di trafico di pasahero na aeropuerto pa aña 2022. E cifranan di fluho di pasahero a conoce un aumento considerabel den e ultimo tres trimester di e aña, demostrando un evaluacion excelente den recuperacion den comparacion cu e mesun periodo pero di aña 2019. E cantidad total di pasahero cu ta genera ganashi (pasahero cu ta sali) registra den 2022 tabata un total di 1,207,587, esaki ta representa un recuperacion di 95% den comparacion cu 2019. E cantidad di pasahero cu a sali durante aña 2022 a aumenta cu un 38% si compar’e cu aña 2021.

Recuperacion pa trimester den 2022

Pa cada trimester di aña 2022, e cifranan di trafico di pasahero, segun mercado, a bay di e siguiente manera:

Durante e prome trimester di 2022 a logra recupera un 77% di e pasaheronan di salida considerando aña 2019. E trimesternan restante di 2022 a demostra un recuperacion compara cu e mesun periodo di 2019 corespondiente na 101%, 102% y 103%.

Diversificando mercado di Merca y pafo di Merca den 2022

Aunke cu e mercado procedente di Merca a representa un total di 81% pasahero cu a sali durante 2021, e cifra a baha na 75% na final di aña 2022. Esaki ta di acuerdo cu e strategia estableci pa Aeropuerto di Aruba, p’asina diversifica e mercadonan desde y pa Aeropuerto di Aruba mas tanto cu ta posibel. Como resultado esaki a duna un aumento den e participacion di mercado no Mericano cu den 2021 tabata na 19% pa un 25% na 2022.

Ruta nobo y frecuencia adicional den 2022

Durante aña 2022, diferente aerolinea a inicia cu nan vuelo na Aeropuerto di Aruba of nan a amplia nan frecuencia di vuelo. Aerolinea manera Jet Air Caribbean y Arajet a cuminsa bula cu un servicio directo desde Corsou y Santo Domingo, cu dos vuelo pa siman. Southwest a cuminsa cu su ruta nobo door di ehecuta vuelo directo desde Orlando y Wingo exitosamente a inicia cu su vuelonan desde Medellin, Colombia y a agrega frecuencia desde y pa Bogota, Colombia. Sunclass Airlines a reinicia su vuelonan desde Stockholm y Air Canada a reinicia su vuelonan desde Toronto, Canada.

Salida di vuelo y factor di carga durante 2022

E total di movecion di avion pa 2022 ta na 11.597, cu ta 22% mas cu e cantidad di salida di vuelo raporta den 2021 y un recuperacion di 87% compara cu e cantidad di movecion den 2019 pa e vuelonan di salida. Na 2019 a raporta un factor di carga promedio di 85% y pa 2022 a logra un factor di carga promedio di 83%.

Perspectiva pa 2023

P’e aña ‘ki Aeropuerto di Aruba ta spera di por yama bonbini na aproximadamente un 13% mas compara cu aña 2022. Ta spera cu e participacion di e mercado no Mericano lo aumenta ainda mas durante e aña aki, caminda lo explora diferente oportunidad nobo di transporte aereo di e mercadonan ey. Lo lansa un ruta nobo pafo di Europa cu British Airways na maart 2023, ta explorando y desaroyando mas oportunidad nobo procedente fo’i e mercado Latino Americano. Aeropuerto di Aruba tin confiansa cu den 2023 lo ta un otro aña exitoso pa loke ta trata cantidad di pasahero y movecionnan di aeronave cu lo maneha.

