AAA, e compania cu ta maneha y ta opera Aeropuerto Internacioal Reina Beatrix ta sumamente orguyoso di por yama bon bini na Frontier Airlines cu un vuelo semanal non-stop for di Miami International Airport pa Aruba dia 20 di november 2021.

Su base principal ta ubica na Denver, Colorado, operando mas di 100 avionnan A320 y tin e flota mas grandi den America, sirbiendo mas o menos 120 destinacionnan den Estados Unidos, Caribe, Mexico y America Central. Cu mas di 140 Avionnan Airbus nobo riba pedido, Frontier Airlines lo sigi crece pa por cumpli cu su demanda di por ofrece opcionan di biahenan economico y sostenibel, conectando Aruba cu mas di 100 destinacion den America.

AUA airport hunto cu Aruba su Minister di Turismo y ATA ta preparando un inaugracion festivo pa e evento cu lo cuminsa na Miami International Airport. Minister D. Oduber, Sra. Ronella Croes CEO di ATA y Sra. Barbara Brown CCO di AAA lo bay ta presente na Miami pa e evento inaugural y cu lo ta abordo di Frontier Airlines cu destinacion Aruba. E delegacion lo wordo ricibi na Miami pa e Senior Director Strategic partnerships, Sr. Micheal Pewther y e team cu ta ubica na Miami. Na Aruba lo bay ta presente pa e evento inaugural di Frontier Airlines su ‘Sales & International Development’ Sr. Alfredo Gonzalez cu lo tuma lugar na Aeropuerto.

Na AUA Airport, nos ta dedica seriamente na Air Service Development! E esfuersonan di e ekipo cu a cuminsa prome cu e pandemia, awo ta cristalizando cu e adkisicion di un aerolinea nobo cu ta wordo agrega na e portofolio diverso di aerolineanan cu ta kere den Aruba y nos aeropuerto internacional. E prome paso aki den nos relacion cu e low-cost carrier Mericano popular lo brinda opcionnan di biahe adicional pa e pasaheronan local y for di Merca, según e motto di Frontier Airlines, “The sky is for everyone.” Frontier Airlines ta percura pa cumpli cu e vision aki door di brinda opcionnan economico. Como un aerolinea creciente y conciente di medio ambiente, e aerolínea ta cuadra perfectamente cu AUA Airport su vision pa futuro. Plannan di expansion y pa bira e aeropuerto mas sostenibel den e region ta aplicabel pa tanto AUA Airport y tambe Frontier Airlines,” asina Sra. Jo-Anne Meaux-Arends, Air Service Development Manager na AAA a expresa.

