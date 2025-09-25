Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta orguyoso di anuncia e lansamento di e servicio nobo di Self Bag Drop (SBD), reenforsando e compromiso di aeropuerto cu innovacion y mehorando e trayecto di e pasahero na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA).

E unidadnan di Self Bag Drop, situa den e sala di check-in pa e pasaheronan cu ta biaha pa Merca, lo drenta den servicio awe despues di e test y training exitoso cu a tuma luga awe. Ademas di e kiosco di “self service” existente, awo e biaheronan por completa e proceso di check-in y di maleta completamente riba nan mes, sin necesidad di asistencia di un agente, haciendo e experiencia mas eficiente y conveniente.

E lansamento pa cada compania di aviacion cu ta haci uzo di e unidadnan di “Self Bag Drop” lo tuma luga den fase:

Fase 1 (25 di september 2025): Lansamento di prueba cu American Airlines.

Fase 2 (october 2025): Expansion pa JetBlue, Spirit y SouthWest.

Otro aerolineanan lo sigui cu nan pr

oceso di check-in actual, cu e posibilidad pa integra den futuro.

“Nos ta entusiasma pa introduci Self Bag Drop como parti di nos inversion continuo pa crea un aeropuerto moderno, sin problema y amigabel pa e pasahero”, asina Jurgen Benschop, COO na Aruba Airport Authority, a expresa. Benschop a continua bisando cu: “Cu e lansamento aki, nos ta ofrece e biaheronan mas escogencia y comodidad, mientras nos ta sigui mehora e experiencia di aeropuerto stap pa stap.”

E proyecto di Self Bag Drop ta inclui cuater unidad dedica y ta desaroya den colaboracion estrecho cu e partnernan di aerolinea participante y e proveedo di servicio, SITA. Door di introduci e tecnologia aki den fase, Aeropuerto di Aruba ta percura pa un proceso di introduccion suave mientras ta mantene un enfoke fuerte riba operacionnan sigur, confiabel y mas flexibel.

E logro aki ta coincidi cu e proyecto multianual di expansion y modernisacion di Gateway 2030 di AUA. Mientras ta continua cu e construccion, innovacionnan manera Self Bag Drop ta demostra e dedicacion di Aeropuerto di Aruba pa transforma den un instalacion prepara pa futuro y mientras alabes ta enfoca den mehora e experiencia di e pasaheronan.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 75% ta di Merca y Canada, 17% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

