Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta masha orguyoso pa anuncia e apertura oficial di tres Pet Relief Area nobo paden di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA), diseña specíficamente pa e pasaheronan cu ta saliendo for di Aruba cu nan mascota. E facilidadnan aki ta ofrece un espacio limpi y conveniente pa e mascotanan di cas alivia nan mes prome cu nan subi avion, mehorando e experiencia di biahe pa e doñonan di mascota.

E facilidadnan di alivio di mascota ta situa:

Cerca di e bañonan na Gate B

Cerca di e bañonan na Gate 2

Den e gang, net prome cu Gate 7 & 8

Cada area ta ekipa cu baki pa deshaci di sushi y facilidadnan pa hawa, y ta sigui un variedad di guia pa garantisa siguridad, limpiesa y cortesia pa tur biahero.

Pa celebra e ocasion aki, AAA a tene un ceremonia di corta cinta caminda AAA a haci un donacion special na Luna Foundation, un organisacion sin fin di lucro di Aruba cu ta dedica na mehora bida di e bestianan na Aruba. Luna Foundation ta traha pa medio di rehabilitacion, sterilisacion, educacion y sosten local, haciendo un impacto significante riba e bienestar di e bestianan di Aruba.

“Nos ta contento di por ofrece e facilidadnan nobo aki pa e doñonan di mascota cu ta biaha for di Aruba”, asina Jurgen Benschop, Chief Operating Officer na Aruba Airport Authority, a expresa. El a continua bisando cu: “Y nos ta igualmente orguyoso di por sostene Luna Foundation den nan mision pa cuida e bestianan di nos isla.”

Pa mas informacion tocante e facilidadnan di mascota na Aeropuerto di Aruba, bishita www.arubaairport.com

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 75% ta di Merca y Canada, 17% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com