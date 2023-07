Cu masha placer y orguyo Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta anuncia cu Wingo, un aerolinea masha reconoci pa su bon prijsnan, a lansa un ruta nobo, conectando Cali cu Aruba. E evento inaugural a tuma luga diaranson dia 5 di juli y esaki no ta solamente un logro pa Aeropuerto di Aruba y Wingo, pero tambe ta sirbi pa impulsa y mehora turismo ainda mas y fomenta e conexionnan cu e comunidad local na ambos destinacion.

E celebracion a cuminsa na momento cu e pasaheronan a baha fo’i avion for di e vuelo di yegada caminda nan a ricibi un caluroso bonbini for di e team di Aeropuerto di Aruba mientras e bailarinnan local tabata baila riba ritmo di Carnaval pa entretene nan. E ceremonia inaugural oficial di e evento a tuma luga den e sala VIP di aeropuerto, caminda diferente minister, ehecutivo di aviacion y invitado a asisti.

Entre e distinguido invitadonan tabata presente Minister di Turismo y Salud Publico, Dangui Oduber, Jorge Jimenez, Sales and Distribution Director of Wingo, Ronella Croes CEO di ATA y Joost Meijs kende ta CEO di Aruba Airport Authority. E evento a termina cu e cortamento di cinta tradicional y un cortamento di bolo cu ta simbolisa e inicio oficial di e operacionnan di e ruta nobo aki.

Inicialmente a anuncia e ruta den luna di maarti di e aña aki como un servicio pa e temporada di zomer pero debi na e cantidad positivo di reservacion, a yega na un acuerdo pa extende e servicio te cu high season incluyendo e lunanan di december di aña 2023 y januari di aña 2024.

Cali ta e di tres ciudad di e aerolinea aki, mirando cu nan ta dunando servicio na e ruta di Bogota, Medellin y awo Cali. E ruta directo y nobo aki ta conta cu un capacidad di 1.500 asiento adicional y ta brinda e pasaheronan mas conectividad den Colombia y Latino America cu Wingo. Ademas na e atributonan remarcabel, Aruba ta sobresali como un destino internacional exclusivo cu tabata testigo di un aumento substancial di e frecuencia durante aña 2023.

Loke Aeropuerto ta bisa

Joost Meijs, CEO di Aeropuerto di Aruba, a expresa su alegria pa celebra e ruta nobo direct desde Cali pa Aruba. “Wingo ta un socio importante y valioso pa aeropuerto y nos ta hopi contento cu e servicio adicional desde Cali. Aviacion tin un rol importante pa economia di Aruba y Aeropuerto di Aruba ta continua cu su compromiso pa sigui busca oportunidad nobo pa expande su red y brinda e biaheronan servicio diversifica y emocionante como oportunidad di biahe. E asociacion andando cu Wingo ta demostra e compromiso di aeropuerto y e fortalecemento di e conexionnan aereo entre Aruba y Colombia”, asina Meijs a duna di conoce.

Loke Wingo ta bisa

Jorge Jimenez, director comercial y planificacion di Wingo a menciona cu: “Wingo ta continua cu e proceso di expansion pa sigui ofrece na e Colombianonan y e Arubianonan mas oferta na bon prijs. Nos ta hopi contento di ofrece e Caleñonan e posibilidad di por ta solamente dos ora leu di un di e luganan mas atractivo den Caribe como tambe ofrece e Arubianonan di por yega un di e ciudadnan mas atractivo di Colombia.”

Detaye di vuelo

Lo opera e ruta nobo aki di Cali-Aruba dos biaha pa siman riba diaranson y diasabra y lo ta bulando cu un avion modelo B737-800 cu tin un capacidad di 189 asiento. Ticket ta obtenibel a traves di e website di Wingo, www.wingo.com of tambe ta posibel pa book via bo agencia di biahe di confiansa.

Tocante Cali

Cali ta net dos ora leu for di Aruba. Mayoria biaha ta referi na e ciudad aki como e “Capital Mundial de la Salsa” pero tambe ta conoci pa su cultura vibrante, rico den historia y un ambiente energetico. E ciudad su ambiente y su hendenan amabel ta haci cu Cali ta un destinacion excitante pa e biaheronan.

Tocante Wingo

A funda Aero República S.A., cu ta opera bou di e nomber comercial Wingo, desde 19 di october 2016. E compania ta pertenece na Copa Holdings. El a cuminsa bula pa Aruba na december 2016 como e prome Low-Cost Carrier pa sirbi Aruba for di Colombia. Brindando mercadonan local y di placer tarifa abou, bon ambiente y hopi flexibilidad. Separa di Aruba, ta bon pa bisa cu Wingo ta bula tambe pa ciudadnan Colombiano, manera Armenia, Barranquilla, Bogota, Cali, Cartagena, Medellin, San Andres y Santa Marta. Ta bula vuelonan regular pa Costa Rica, Cuba, Corsou, Republica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Mexico, Panama y Peru.

Wingo a cuminsa bula avionnan 737-700 pero dos aña pasa a cambia tur nan avionnan. Awendia nan ta bula avionnan marca Boeing, modelo 737-800. Nan tin ocho di e avionnan aki, cu ta carga no menos di 189 pasahero.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion directo rond di mundo. Di e mercadonan u AUA Airport ta sirbi 76% ta for di Merca y Canada, 13% for di Latino America, 6% for di Europa y 5% for di Antia Hulandes te cu mei 2023. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA airport su aspirashon ta pa bira un di e airportnan den region Latino Americano & Caribense mas Sostenibel, Sigur y A prueba di Futuro, brindando un luga di trabou confiabel, facilidadnan di airport moderno y un servicio excellente cu ta refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Conoce mas di loke ta pasando na AUA Airport y dor di bishita www.airportaruba.com y connecta cu AUA airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport.