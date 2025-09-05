Aruba Airport Authority N.V. (AAA) orguyosamente a organisa e reunionnan anual di Comision di Medio Ambiente y Sostenibilidad y Siguridad di e aña aki di e Airports Council International (ACI) di e region di Latino America y Caribe (LAC) di 1 pa 3 di september 2025.

E Comision di Medio Ambiente y Sostenibilidad di ACI-LAC ta e grupo di trahado responsabel pa desaroya posicionnan colectivo di aeropuerto riba e asuntonan relaciona cu e maneho di medio ambiente y sostenibilidad di e industria di aeropuerto y ta promove y destaca continuamente e miho practicanan den maneho di medio ambiente.

E Facilitation, Security & IT Committee di ACI-LAC ta enfoca riba curasha e aeropuertonan pa sigui implementa tecnologianan nobo y miho practicanan cu ta mehora e procesonan, fluhonan y accesibilidad, cu e meta pa continuamente promove medidanan di siguridad basa riba nan contexto di riesgo actual.

Mas cu 50 miembro di e comision di Mexico, Costa Rica, Republica Dominicana, Peru, Colombia, Panama, Ecuador, Bogota, Argentina, Brasil, Corsou, Hulanda, Belgica, Grecia y Aruba a ricibi un caluroso bonbini riba dialuna 1 di september 2025, cu un evento ‘Taste of Aruba’, caminda nan por a disfruta di musica, cuminda local y bebida como tambe tabatin bendedonan local cu productonan traha na man disponibel. E reunion di e Comision di Medio Ambiente y Sostenibilidad di e aña aki a enfoca riba un caminda gradual pa circularidad, biodiversidad, adaptacion na cambio di clima, maneho internacional di desperdicio y tayernan pa e programa di Airport Carbon Accreditation y tambe Resiliencia di Aeropuerto y Adaptacion na Cambio di Clima. E reunion di e comision di Facilitation, Security & IT a cubri topiconan manera prueba di ekipo di siguridad, concepto di terminal mixto, transformacion digital den maneho di siguridad di AVSEC y ultimo desaroyonan tecnologico den diferente aeropuerto.

“Nos ta sumamente honra di tabata e anfitrion oficial pa e reunion di Comision di Medio Ambiente y Sostenibilidad di e aña aki ya cu e ta un oportunidad importante pa papia tocante desaroyonan, medidanan y oportunidasnan relaciona cu medio ambiente regional, nacional y tambe internacional”, asina Christine Kaarsbaan-Leo, Sustainability & Health Manager na AAA y Vice Presidente di ACI-LAC a expresa.

Angeline Flemming, Director Health and Sustainability na AAA y Director di Hunta di ACI-LAC a declara cu: “ACI-LAC ta provee e aeropuertonan miembro cu un plataforma importante pa intercambia conocemento, comparti miho practicanan y crea oportunidadnan pa colaboracion.”