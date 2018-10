Aeropuerto di Aruba oficialmente ta firma acuerdo di financiamento

Aruba Airport Authority N.V. (AAA) oficialmente a firma e documentonan di e acuerdo di financiamento cu tur e prestadornan dialuna prome di october 2018 na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. Esaki a wordo sigui pa un recepcion unda tur prestador y stakeholder di forma oficial a wordo gradici pa nan esfuersonan pa haci e acuerdo aki posibel.

Un prestamo total di AWG 495 miyon, di cual AWG 236.4 miyon na Florin Arubiano y e resto den dollar Mericano a wordo concorda entre un total di 12 prestador cu ta VidaNova Bank N.V., cu ta e agente di banco, agente di siguridad y agente di pago representando tur e prestadornan cu ta Aruba Bank, Algemeen Pensioen Fonds van Curacao (APC), Caribbean International Banking Corporation (CIBC), Caribbean Mercantile Bank (CMB), FATUM, MetaFund, Panamerican Life Insurance (PALIG), Royal Bank of Canada (RBC), Stichting Bedrijfspensioen Aruba (SBA), Stichting Fondo di Pensioen di Trahadonan di Empresanan y Fundacionnan Publico (SFPEPP), and Stichting Pension Fund Tourism Sector Aruba (SPTSA) cu ta participando den e acuerdo di 2 moneda di placa. Tur prestador lo participa den e periodo di 5 aña di “construction bridge loan” y despues un prestamo di 10 of 15 aña.

CEO di AAA, Sr. James Fazio: “Nos ta sumamente orguyoso di a yega e meta importante aki den e proyecto di expansion Gateway 2030. Nos ta hopi gradicido na tur prestador pa nan participacion y nan muestra di confiansa den e proyecto asina importante no solamente pa aeropuerto, sino pa Aruba tambe.”

