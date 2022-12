December a yega y esaki ta trece cu ne cu hopi hende ta dicidi di biaha, sinembargo ta importante pa tene algun cos na cuenta na momento cu bo dicidi di bandona nos isla. Aeropuerto Internacional Reina Beatrix ta haci tur lo posibel pa haci e biahe mas placentero posibel, aunke e realidad ta cu awo den temporada halto, lo por topa cu dianan basta ocupa.

Un di e puntonan importante pa tene na cuenta ta vacunacion. Si bo tin plan pa biaha pa Merca, bo mester ta vacuna. US Customs pre-clearance ta sosode na Aruba p’asina abo por tin e chens di skip control di paspoort y Duana Mericano eynan, sinembargo, esaki ta nifica cu bo lo pasa a traves di un di dos control na Aruba mes. Cada viahero pa Merca mester segura di tin su ESTA prome cu viaha. Pa haya mas informacion tocante e reglanan di US CBP y informacion di ESTA por bishita www.cbp.gov

Tira un bista riba e rekisitonan necesario cu e pais cu bo ta bay bishita ta rekeri di dje. Tene cuenta cu e rekisitonan ta varia dependiendo cua pais bo ta bishita. No ta tur pais ta exigi e mesun cosnan pa tin regla pa por drenta como turista.

Aruba ED-Card ta obligatorio pa tur pasahero cu ta yega Aruba, incluyendo local! Mester yena e ED-Card y haya aprobacion prome cu bo viaha pa Aruba. Ta consciente cu un fayo cu bo ED-Card por causa cu bo ta keda pega y no por regresa Aruba.

Ta importante pa bo sa cu Gobierno di Merca ta rekeri pa tur ciudadano cu no ta Mericano y ta yega Merca, mester completa e certificacion di Center for Disease Control and Prevention (CDC) caminda ta confirma cu nan ta cumpli cu tur rekisito di vacunacion. Informa bo mes cerca e aerolinea cu bo ta biahando cu ne.

Aruba Airport ta corda tur hende pa yega aeropuerto por lo menos tres ora prome. Ta desea tur pasahero y henter Aruba feliz dianan di fiesta.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña (prome cu COVID) y cu diferente vuelo pa 28 diferente destinacion rond di mundo. AUA Airport ta opera stabiel cu mas di 95% di su bishitantenan cu ta bin pa vakantie di cual 76% ta for di Merca y Canada, 9% for di Latino America, 8% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu juni 2022.

AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport ta sigui expande y mehora su facilidadnan pa mantene su posicion como un di e aeropuertonan mas innovado den region.

