Aruba Airport Authority N.V. (AAA) den representacion di Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer y Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive, a atende e di 28 edicion di Routes World na Istanbul. Routes World ta un evento clave den industria global di aviacion, treciendo mas di 2.500 profesional den e industria di aviacion, aeropuerto y stakeholders di aviacion, segun Routes Online mes a informa.

Durante e conferencia, Aeropuerto di Aruba a tene mas di 20 reunion cu aerolineanan estableci caba como tambe esunnan cu ta cuminsando. Tambe cu diferente aeropuerto clave manera Bello Horizonte y Guarulhos Airport.

Como resultado di e reunionnan aki, a establece diferente asociacion cu lidernan den e industria manera Flair Airlines, Air France, Edelweiss Air AG y Breeze. Mirando cu Aruba ta experenciando mas demanda, particularmente for di e mercado di Merca, Canada y Latino America, asisti na un conferencia di e tipo aki ta fortalece e posicion di Aeropuerto di Aruba como un mercado di gran productividad y destinacion preferi pa e aerolineanan cu ta en busca di un expansion.

Ademas, Aeropuerto di Aruba a aborda e retonan di capacidad na Europa, incluyendo Schiphol y a combersa riba e plannan di transporte aereo pa 2024-2026. E plannan aki ta inclui varios proyecto importante di expansion na Aruba, desaroyo di e inventario di cambernan na Aruba y introduccion di servicio nobo y mas frecuencia di vuelo.

E aspectonan cu mas a destaca a inclui:

1: Southwest lo aumenta frecuencia di vuelo den zomer 2024 pa e ruta di Baltimore (BWI) – Aruba (AUA). E servicio lo bay di 2 vuelo pa siman pa 5 vuelo pa siman, haciendo uzo di avion Boeing 737 y 738, ofreciendo aproximadamente 143 asiento pa vuelo. Ta spera cu e expansion aki lo genera aproximadamente 429 asiento semanal adicional pa Aruba for di Baltimore. Ya caba Southwest a logra avance substancial na Aeropuerto di Aruba, cu un aumento anterior den e frecuencia di vuelo desde Orlando (MCO) na servicio diario na comienso di e aña aki.

2: Delta Air Lines a confirma e incorporacion di un di dos servicio for di JFK (New York) pa e temporada di winter y tin plan pa actualisa su avion di un B757 pa un A320-neo debi na e demanda cu ta creciendo.

3: Copa Airlines, cu actualmente ta opera vuelo diario pa Panama (PTY), tin planea pa dobel e vuelonan aki pa 2024, demostrando un compromiso cu expansion.

4: Canadian Airlines ta dedica na mehora e servicio directo na nos isla durante e lunanan di zomer, ofreciendo su pasaheronan mas opcion di biahe.

5: Ta spera cu Wingo lo por establece un di cuater destinacion pa 2024, mehorando ainda mas e conexion y accesibilidad pa Latino America.

E desaroyonan aki ta marca un fase emocionante di crecemento y miho opcion di biahe pa Aeropuerto di Aruba, ya cu e ta den un posicion pa ofrece e biaheronan un experiencia excepcional y fortalece ainda mas su posicion den e industria di aviacion global.

Tocante AUA Airport

Aeropuerto di Aruba ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 30 diferente destinacion rond di mundo y 45 destinacion non-stop rond mundo. Aeropuerto di Aruba ta sirbi 71% di mercado di Merca y Canada, 17% di Latino America, 7% di Europa y 5% di Caribe Hulandes te cu september 2023. Aeropuerto di Aruba ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. Aeropuerto di Aruba su aspiracion ta pa bira un di e aeropuertonan di mas sostenibel, safe y a prueba di futuro den Latino America & Caribe, brindando un luga di trabou sigur, cu facilidadnan moderno y un servicio excelente na e clientenan cu ta refleha nos hospitalidad, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.