Aeropuerto di Aruba: Cantidad di pasahero a aumenta den 2019

Aeropuerto di Aruba a cuminsa 2020 cu un “Super Weekend” exitoso procesando un total di 24,627 pasahero cu a yega y sali di Aruba y a maneha 111 buelo total. Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta hopi contento pa raporta tambe un aumento den e cantidad total di pasahero cu a bishita Aruba den 2019. Aeropuerto di Aruba a experencia un cresimento fuerte di 3% cu ta yega na un total di to 2.53 miyon masahero (yegada y salida) cu a wordo sirbi pa 27 aerolinea, compara cu 2018 y awo ta brinda servicio na 32 aeropuerto internacional den 12 pais y na 28 destinacion.

Siguientemente ta sigui algun di e desaroyonan cu a conduci na e resultado impresionante di 2019:

American Airlines:

– Servicio nobo La Guardia-Aruba pa ful e aña

– Aumento di servicio seasonal Chicago-Aruba

Delta Air Lines:

– Aumento di servicio mid-week Boston den December 2019 y Januari 2020.

JetBlue:

– Aumento den cantidad di rotation for di New York for di 11 pa 16 buelo semanal for di Juni 2019 pa October 2019

Spirit:

– Dos buelo adicional pa e temporada si zomer y 3 buelo semanal Fort Lauderdale – Aruba durante simannan peak

United:

– Aumento di servicio seasonal pa Chicago for di 2 pa 5 buelo semanal

Air Canada:

– Aumento cu 2 buelo mid-week pa e temporada di winter

Avianca:

Inicialmente a dicidi pa baha cantidad di buelo pero despues a bai bek na e schedule existente

Wingo:

Cambio di avion pa e servicio di 2 biaha pa siman pa avion tipo B737- 800 y lo brinda servicio na e destinacion pa 9 di e 12 lunanan

Aruba Airlines:

December ultimo a lansa servicio nonstop nobo for di Aruba pa Barranquilla y Medellin.

Bayendo bek na Super Weekend 2020 (Januari 5 y 6, 2020) Aeropuerto di Aruba a procesa un total di 24,627 pasahero cu a yega y sali for di aeropuerto y a maneha 111 buelo. Na e screening pointnan mas di 28,000 maleta a wordo procesa. E staf a mustra e pasaheronan cu Aeropuerto di Aruba por duna nan un bon ultimo impreshon di Aruba mientras cu nan ta pasando door di Aeropuerto. Esaki por ta posibel solamente cu e dedication y compromiso di cada empleado di aeropuerto trahando hunto manera un ekipo na aeropuerto.

Aeropuerto di Aruba ta gradici e comunidad di aeropuerto completo pa nan esfuersonan impresionante durante 2019 y ta felicita nan tambe pa e tremendo resultado. 2020 a mustra caba cu e entusiasmo pa brinda servicio di calidad na Aruba du pasaheronan ta fuerte y stabil!

Comments

comments