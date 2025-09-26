Aruba Airport Authority N.V. (AAA) orguyosamente tabata anfitrion di Spotters Day diasabra ultimo, treciendo hunto e comunidad di fanatico di aviacion y e fotografonan di Aruba pa celebra nan pasion pa aviacion.

Cu mas di 70 movecion di avion durante henter dia, e spotters a disfruta di e oportunidad unico pa capta e energia di e operacionnan na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. E evento a trece hunto diferente fotografo apasiona kende nan lensnan ta conta e historia di aviacion na Aruba, resaltando e bunitesa, presicion y energia di biahe aereo.

“Spotters Day/ Dia di Spotters ta nos manera di reconoce e comunidad di aviacion y e fotografonan cu ta trece e magia di aviacion na bida”, asina Marylin Feliciana, Marketing & Communications Manager na Aruba Airport Authority, a comenta. El a continua bisando: “E evento aki ta duna e fanaticonan un oportunidad unico pa ta den e area di operacion, captura nan avion y diseño faborito, conoce e team di AAA y experencia e operacionnan di aeropuerto di cerca. Alabes e ta inspira tambe esnan cu ta iniciando pa explora nan pasion pa aviacion, mientras ta comparti e imagennan impresionante cu ta demostra e energia di nos aeropuerto.”

E participantenan a disfruta di acceso exclusivo na e areanan di spotting designa, a ricibi articulo conmemorativo y a combersa cu personal di aeropuerto y cu demas coleganan entusiasma durante un dia yena cu pasion y creatividad comparti.

Aruba Airport Authority ta gradici tur esnan cu a compaña nos den e dia special aki. Boso pasion y creatividad ta contrubui na duna bida n’e historia di aviacion di Aruba.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 75% ta di Merca y Canada, 17% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

