Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta informa un aumento fuerte den trafico di pasahero pa e prome mita di 2025, resaltando un tendencia constante di aumento den e candidad di biahero a traves di Aeropuerto di Aruba. Un total di 832.901 pasahero cu ta genera entrada a sali durante e periodo aki, incluyendo 2.329 pasahero di Business General Aviation (BGA) cu a sali via JET-TNCA, e Fixed Base Operator (FBO) opera pa AAA. Esaki ta marca un aumento di 3.7% compara cu e mesun periodo na aña 2024, subrayando e demanda fuerte di turismo di e isla y e rol vital di e aeropuerto den conectividad regional.

Rendimento di mercado

Aeropuerto di Aruba ta sigui sirbi como un gateway clave pa biahamento recreativo den Caribe. E mercado di Norte America ta keda dominante, cu ta conta pa 76% di e trafico total di pasahero di e parti di mercado. Dentro di esey, trafico di Merca a crece cu 1%, mientras cu Canada a registra un aumento impresionante di 12%, indicando crecemento continuo for di e mercado aki. Latino America a demostra un impulso constante, representando 15.8% di e trafico total. Esaki ta cuadra cu e enfoke strategico di AAA riba diversifica su base di mercado mas leu cu Norte America. Caribe Hulandes tambe a registra un crecemento solido aña tras aña cu un cuota di mercado di 4.3%, mientras cu Europa a registra un bahada leve di 1% manteniendo un 4.1% di cuota di mercado contribuyendo na un combinacion regional bon balansa.

Trafico y rendimento operacional

Den e prome mita di 2025, Aeropuerto di Aruba a registra 7.280 movecion di avion comercial, un aumento di 4.0% compara cu 2024. E trafico di pasahero comercial a subi cu 3.7%, mientras cu e factor di carga promedio a subi te na 85.1%, un subida compara cu 84.8% durante 2024.

Capacidad di asiento for di Norte America a crece cu 1.5%, mientras cu Latino America a mira un aumento notabel di 20.1%, fortificando mas ainda e cartera di ruta diversifica di Aeropuerto di Aruba. Movecionnan di Aviacion General na JET-TNCA a suma 738.

Rutanan nobo di aerolinea y actualisacionnan di servicio

Te cu mita di aña 2025, Aeropuerto di Aruba tabata anfitrion di 25 compania di aviacion ofreciendo 45 ruta non-stop pa mas cu 30 destinacion, reenforsando su posicion como un centro regional y reflehando exito continuo den desaroyo di servicio aereo. E pronostico di temporada di winter ta parce prometedor, ya cu e companianan di aviacion ta sigui expande nan servicionan pa e destinacionnan. Aki bou por mira un actualisacionnan di winter confirma te awo:

American Airlines: Awo ta ofrece servicio diario for di Chicago, mehorando e acceso for di Midwest di Merca.

United Airlines: Operando vuelonan diario for di Houston y Washington D.C. durante simannan halto di winter.

KLM Royal Dutch Airlines: Aumentando frecuencia na 9 vuelo semanal pa e temporada di winter 2025–2026, fortaleciendo conexion pa Europa via Amsterdam.

LATAM Colombia: Lansando un ruta nobo di temporada for di Bogotá entrante december 2025 pa cumpli cu e demanda creciente for di Latino America.

“Nos ta contento cu e rendimento di aeropuerto durante e prome mita di aña, loke ta confirma e demanda fuerte pa e destinacion y e compromiso di nos partnernan di aerolinea pa aumenta nan rutanan y rednan pa y for di Aruba strategicamente”, asina Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive na Aruba Airport Authority N.V, a expresa. Arends a continua bisando cu: “Mientras nos ta mira nos dilanti, e team di Aeropuerto di AUA su enfoke ta keda riba e mehoracionnan operacional, dunandoe pasahero un biahe sin problema y sigur, y impulsando crecemento sostenibel a traves di desaroyo di ruta strategico y inversionnan den infrastructura.”

Perspectiva 2025

Mirando pa futuro, e proyeccionnan preliminar basa riba e ultimo analisis ta indica un aumento di 6% den e trafico total di pasahero pa fin di aña 2025, surpasando e pronostico di crecemento fiho original. E perspectiva positivo aki ta destaca e apelacion turistico fuerte di e isla y e impacto di asociacionnan strategico di aerolinea y desaroyo di ruta.

Gateway 2030 & Avancenan di infrastructura

E di dos kwartaal di 2025 a marca un logro significante den e programa di expansion Gateway 2030 di AAA cu e apertura exitoso di e terminal di check-in nobo pa esnan cu ta biaha pa Merca. E facilidad di ultimo generacion aki ta simplifica e proceso di biahe door di elimina e necesidad pa recolecta maleta y control di siguridat secundario, mehorando e experiencia di U.S. pre-clearance.

Mehoracionnan di infrastructura ta keda un prioridad principal:

EGates: A actualisa tur eGates na aeropuerto, loke ta permiti pa procesa e pasahero mas lihe y suave y un fluho mehora pa medio di Migracion.

Rehabilitacion di taxiway: Incluyendo capanan nobo di asfalt y iluminacion incorpora—ta andando bon y ta den proceso pa finalisacion prome cu e temporada di winter.

Tambe ta eleva e experiencia di pasahero a traves di:

E lansamento proximo di tecnologia di Self-Service Bag Drop den e terminal di check-in di Merca pa winter 2025 (november).

Construccion di un Food Truck Forecourt, cu ta bay habri na inicio di aña 2026, ofreciendo e biaheronan y e bishitantenan un espacio den aire liber cu opcionnan di cuminda y bebida.

Cu crecemento constante di trafico, expansion di partnershipnan di aerolinea y progreso continuo riba e proyectonan clave di infrastructura, Aeropuerto di Aruba ta enfoca riba entrega mehoracionnan significativo den tanto capacidad como servicio. Segun AAA ta avansa su strategia di inversion a largo plaso, e aeropuerto ta keda comprometi na mehora conexion, sostene crecemento di turismo sostenibel, y mehora e experiencia di biahe general pa tur pasahero.