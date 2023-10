Despues cu aña pasa a bira e prome aeropuerto na mundo pa ricibi e “Green Globe Certification”, Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a ricibi e grato noticia cu Queen Beatrix International Airport (Aeropuerto di Aruba) a ricibi su di dos Green Globe Certification riba dia 2 di october 2023. E pilar di sostenibilidad di AAA ta integra den cada decision cu nan ta tuma p’e futuro proyectonan.

E certificacionnan ta un herment importante pa verifica si e esfuersonan di e compania ta en berdad resulta den operacion mas sostenibel, tin un impacto den obhetivonan di e Sustainable Development Goals (SDGs) di nos pais y si ta contribui na un miho mundo.

Pa aña 2023, AAA a pasa door di un desktop-based audit realisa pa un assurance auditor independiente pa bolbe logra obtene e certificacion di Green Globe. Esaki ta un di e programanan di certificacion lider den operacion y maneho sostenibel di biahe y turismo rond mundo y AAA ta masha orguyoso di sigui fortalece su esfuersonan sostenibel pa medio di e standardnan mas halto di certificacion.

E audit di e aña aki a inclui un total di 56 criterio enfoca riba un maneho sostenibel, socio-economico, patrimonio cultural y medio ambiente. AAA a implementa rapportnan adicional di “Greenhouse Gas emissions” (GHG), incluyendo tur biahe relaciona cu negoshi, monitoreo continuo y maneho actualisa. Ademas, Wings of Hope di AAA a ehecuta diferente proyecto comunitario anual basa riba SDG di Nacionnan Uni, cu e meta di haci un impacto positivo den comunidad.

Birte Pelayo, CEO di Green Globe, a felicita Aruba Airport Authority N.V. pa e certificacion bisando cu: “Como e unico aeropuerto certifica den sostenibilidad di Green Globe, nos ta mira Aruba Airport Authority N.V. (AAA) como un lider na nivel internacional y den Caribe. Sea ta pa su mas reciente organisacion di e Global SDG Action Week of nan compromiso pa tur e all ground equipment funciona cu non-fossil fuel energy pa 2030, AAA ta aporta na vision y accion pa su compromiso di logra un gran mehoracion ambiental y social.”

“Ta nos responsabilidad como aeropuerto pa lidera cu ehempel y minimalisa nos impacto ambiental door di tuma decision mas sostenibel den nos procesonan di tuma decision, nos operacionnan y encurasha e comunidad di aeropuerto pa ta mas involucra den proyectonan comunitario cu tin un impacto positivo pa Aruba”, asina Christine Kaarsbaan-Leo, Sustainability & Health Manager na AAA, a duna di conoce

Angeline Flemming, Director of Health, Safety and Sustainability na AAA, a expresa cu: “Aeropuerto ta comprometi pa continuamente mehora nos operacionnan, curasha nos personal y socionan pa impulsa iniciativa mas sostenibel y hunto bira e aeropuerto lider den region conoci pa nos esfuersonan sostenibel. AAA ta orguyoso di logra e Green Globe Certification pa di dos aña y esaki ta testimonio di e trabou duro como ekipo.”

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 25 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña (prome cu COVID) y cu buelonan pa 28 diferente destinacion rond di mundo. AUA Airport ta opera stabiel cu mas di 95% di su bishitantenan cu ta bin pa vakantie di cual 75% ta for di Merca y Canada, 15% for di Latino America, 6% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu augustus 2023.

AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport ta sigui expande y mehora su facilidadnan pa mantene su posicion como un di e aeropuertonan mas innovado den region.

Conoce mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y connecta cu AUA airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ y Linkedin.com/ArubaAirport.