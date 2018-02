Aeropuerto di Aruba a gradici su partnernan valioso pa 2017

Aruba Airport Authority N.V. (AAA) recientemente a tene su Relations Party anual y a usa e oportunidad aki pa gradici tur su partnernan cu ta traha hunto pa aeropuerto por ta exitoso. E ta tuma varios persona y diferente organisacion pa maneha e retonan diario pa mantene e operacionnan di un aeropuerto, y 2017 no tabata un excepcion.

E evento cu tema “Glow” a wordo teni den e Ballroom di Aruba Marriott, y durante e festividad, 3 award unico a wordo otorga di parti di AAA pa prestacionnan excepcional den 2017:

COPA Airlines a ricibi e “On-Time-Performance Award” for di AAA su COO Sr. Jurgen Benschop y AAA su CEO Sr. James Fazio como e aerolinea cu e mihor record pa ta na ora (89.5%) pa 2017. Serca den e competencia tabata KLM (84.3%) y Southwest Airlines (81%).

E “Airline Award” a wordo otorga door di AAA su Air Service Development Manager Sra. Jo-Anne Arends hunto cu AAA su CEO Sr. James Fazio na JetBlue. United y Delta tambe tabata cerca pa gana e award aki, pero JetBlue a logra demostra un prestacion impresionante di aumento di 43% den cantidad di pasahero pa un total di 62,111 pasahero adicional. Tambe JetBue a agrega un servicio diario strategico non stop pa Aruba, a expande nan servicio MINT y ta e aerolinea cu ta lidera e cantidad di “revenue generating passengers” (market share 15%).

De Wit & Van Dorp – Souvenirs & Toys a ricibi e “Concession Award” for di AAA su Commerce Manager Sr. Marc Figaroa hunto cu AAA su CEO Sr. James Fazio. Serca pa gana e award aki tambe tabata Colombian Emeralds International y One Happy Bar, pero De Wit & Van Dorp a resalta pa nan cumplimento cu aeropuerto den sentido operacional y financiero, e aumento den e cantidad cu cada pasahero ta gasta, pa su aumento di concesion cu 10% compara co e anja prome, nan aumento den benta di 7.1%, nan a termina e curso di Customer Service Training duna pa AAA exitosamente y un bon prestacion general den tur aspecto di negoshi.

“Aruba su proyecto di infrastructura publico di mas grandi ta cla pa cuminsa; y nos tin e experticio tecnico, y e manera financiero pa hacie, y full nos ekipo ta ansioso pa esaki. Sigur lo tin retonan cu nos lo encontra, pero nos tin tur confiansa cu ora nos keda cla – nos aeropuerto lo ta un di esunnan di mas modern, sigur y eficiente den Caribe; y un aeropuerto cu Aruba completo lo ta orguyoso di dje. Ta remarcabel pa menciona cu cada un di boso como nos partner lo ta parti di dje. Nos ta comprometi pa traha hunto y nos sa cu nos tin boso sosten y confiansa. Masha pabien na esnan cu a gana un award awenochi y na tur otro pa un tremendo 2017”, asina AAA su CEO Sr. James Fazio a bisa durante su speech na tur presente.

