Durante oranan trempan di mainta di diahuebs, 18 di januari 2024, Aeropuerto di Aruba a confronta problema cu e sistema di airco, esaki a causa cu e temperaturanan den e facilidadnan di Aeropuerto a baha bou di loke ta necesario pa garantisa e siguridad di un y tur. E falta di funcionamento di e sistema di airco tabata expone e pasaheronan y e personal di aeropuerto na condicionnan insigur debi na e temperatura eleva. Ademas, e presencia di awa condensa riba e vloer di e terminal a crea peliger pa slip, haciendo e riesgonan pio ainda. Debi na esaki, pa garantisa un situacion sigur y stabiel p’e pasaheronan y personal di aeropuerto, esnan encarga cu e maneho di aeropuerto a tuma e decision pa stop cu e procesonan regular di aeropuerto y cera e pista di aeropuerto te na momento cu drecha e sistema di airco y por garantisa cu e temperaturanan ta bolbe na nivel regular paden di e edificio.



Pa 8:45 am a cera aeropuerto pero e operacionnan a reinicia pa 12:00 pm cu e procesonan di check-in y e procesonan y operacion di terminal como tambe di pista a reinicia pa 12:30 pm.

Dicon e sistema no tabata funciona?

E proceso di reparacion a tuma luga e anochi di 17 pa 18 di januari, cu e meta di soluciona un likmento riba un di e chiller pipes. Sinembargo, e proceso di reparacion durante anochi a confronta un complicacion tecnico imprevisto. E desafio aki a stroba e resolucion oportuno di un lik di e tuberia y stroba e proceso pa reanuda e sistema di airco cu ta esencial pa e operacionnan actual di aeropuerto. Alrededor di 11:15 am a drecha e likmento y por a reinicia e sistema di airco pa fria e edificionan. Lo evalua minuciosamente e trabounan di reparacion realisa y e dificultadnan encontra. Cualkier resultado di e evaluacion lo resulta como medida pa impedi cu tipo di situacionnan similar lo sosode.

Impacto pa e biaheronan y pa e aerolineanan

Debi na problema di airco, e proceso di check-in p’e vuelonan programa pa sali alrededor di merdia a sufri algun retraso. E operacionnan di e avionnan durante nan yegada tambe a sufri algun retraso. Aproximadamente 10 vuelo Mericano y algun operacion di vuelo non-U.S. tambe a sufri retraso. E pasaheronan cu ya caba tabata na aeropuerto tabatin e opcion pa sigui warda den e comodidadnan di Hyatt Place te na momento cu a inicia cu e proceso di check-in. Ambos area di espera, hotel y aeropuerto, a ofrece bebida y snacks como cortesia na e pasaheronan afecta. Mester a desvia algun vuelo cu mester a pasa di transito pa Aruba, un a bay Corsou y dos pa Puerto Rico. E vuelonan desvia lo bin Aruba awe mes. Aeropuerto no a experencia ningun cancelacion y ta spera cu e demas operacionnan di aeropuerto lo sigui a pesar di e retrasonan actual. Aeropuerto di Aruba ta curasha tur pasahero pa verifica e orarionan di yegada y salida a traves di nos website www.airportaruba.com.

Management di aeropuerto ta ofrece su disculpa pa cualkier inconveniente causa na e pasahero, usuario di aeropuerto y su personal. Nos ta gradici e pasenshi y colaboracion demostra di parti di e trahadonan di AAA, tur autoridad, tur usuario di aeropuerto y na Hyatt Place.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion directo rond di mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta sirbi 76% ta for di Merca y Canada, 14% for di Latino America, 6% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu luna di december 2023. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa bira un aeropuerto sostenibel, sigur y a prueba di futuro, den region Latino Americano & Caribense, brindando un luga di trabou confiabel, facilidad di un aeropuerto moderno y un servicio excelente cu ta e refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.