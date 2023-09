Aruba Airport Authority (AAA) cu masha orguyo a participa den United Nations’ (UN) Global SDG Action Week 2023 to #ACT4SDGS. Nacionnan Uni, incluyendo tur e estadonan cu ta miembro, a adopta e Agenda 2023 pa desaroyo sostenibel, cu ta proporciona un plan pa paz y prosperidad di e personanan y planeta. Desde dia 15 pa 25 di september 2023, UN SDG Action Campaign y su socionan global a amplia e compromiso y e accion rond mundo tocante e 17 metanan conoci como e “Sustainable Development Goals”.

AAA a prepara un programa pa e United Nations’ (UN) Global SDG Action Week 2023, yena cu actividad educativo y interactivo caminda e trahadonan a participa. Diasabra dia 16 di september 2023, World Beach Cleanup Day, AAA hunto cu Kiwanis Key Club, a organisa un dia di limpiesa na Boca Grandi. Un total di 70 participante a uni forsa pa yuda haci un area di aproximadamente 1.5 km limpi y ta importante pa menciona cu nan a piki basta cantidad di sushi.

A lo largo di e United Nations’ (UN) Global SDG Action Week 2023, e empleadonan di AAA tabatin e oportunidad di participa den diferente actividad, incluyendo un wega interactivo di concientisacion tocante SDG, un presentacion tocante waste management & recycling bou encargo di Junior Lecturer na Universidad di Aruba, Colleen Weekes. A haci donacion di paña cu nan a distribui entre comunidad local a traves di Cruz Cora Aruba y diferente scol y riba e SDG Flag Hoisting Day dia 25 di september 2023. Como parti di e United Nations’ (UN) Global SDG Action Week 2023, e empleadonan di AAA a ricibi un SDG Wheel Pin pa continua cu e concientisacion na trabou, cas y rond Aruba.

“Sostenibilidad ta integra den e vision, e obhetivonan y e metanan di AAA y ta p’esey ta fortalece ainda mas su compromiso di realisacion y e contribucion pa e SDGs. Door di organisa un United Nations’ (UN) Global SDG Action Week 2023, nos ta sigui asocia nos mes cu otro organisacion pa proyectonan impactante y duna bek na proyectonan comunitario cu ta haci uzo di SDG como guia, nos ta sigui curasha nos coleganan y e comunidad pa ta mas socialmente responsabel”, asina Angeline Flemming, Director of Health, Safety and Sustainability na AAA, a duna di conoce.

