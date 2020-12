Aeropuerto di Aruba a celebra e re-apertura di trafico aereo comercial entre Latino America, Centro America, Caribe y Aruba!

Despues di e anuncio cu a wordo haci na Oktober door di Gobierno di Aruba, Aruba a habri su frontera bek pa bishitantenan di Latino America, Centro America y islanan di Caribe dia 1 di December 2020, cu excepcion di Venezuela por lo pronto. Pa Aeropuerto di Aruba, esaki ta nifica cu desde 1 di December, 2020 lo yama bonbini atrobe na pasaheronan di Avianca, Copa Airlines, Wingo, Sky High y Air Century cu lo transporta pasaheronan cu buelo directo for di Colombia, Panama y Republica Dominicana. Awo cu frontera ta habri e lo ta posibel pa pasaheronan conecta via aeropuertonan hub na Bogota of Panama pa mercadonan secundario manera Brazil, Chile y Argentina.

Aruba su re-apertura a sosode den varios fase, monitoria di serca pa Gobierno di Aruba y DVG pa sigura cu biahamento pa Aruba ta mas safe posibel. Pasaheronan for di tur mercado mester mustra prueba di un PCR test cu a sali negativo of mester haci e test na e Testing Center situa na Aeropuerto di Aruba su area di yegada.

Aeropuerto di Aruba hunto cu stakeholder- y partnernan importante (Ministerio di Turismo, ATA, AHATA, DCA, ANSA y representante di e Aerolineanan) a conmemora e momento importante aki despues di un ausencia di e 5 aerolinea- y pasaheronan pa mas di 8 luna.

“E ta nos placer pa yama bonbini bek na nos 5 aerolineanan partner y tur e pasaheronan di Latino America, Centro America y Caribe. Aeropuerto di Aruba tabata cla desde 15 di Juni 2020 pa ricibi tur pasahero for di tur destinacion desde momento cu a finalisa tur e cambionan necesario na aeropuerto pa por sigura un experiencia safe pa tur pasahero y empleado. Nos ta hopi agradecido pa e pasenshi y e lealtad di nos aerolineanan partner, y nos ta sigur cu tur pasahero lo wordo trata cu e mesun calor Arubiano cu nos pasaheronan ta custuma cu ne,” asina CEO di Aruba Airport Authority N.V. CEO Joost Meijs a bisa.

Air Century lo cuminsa cu su servicionan desde 2 di December 2020, Sky High y Wingo desde 3 di December 2020, Avianca desde 4 di December 2020 y Copa Airlines desde 12 di December 2020.

Pa mira tur schedule di tur aerolinea por bishita www.airportaruba.com.

