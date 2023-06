Prome conferencia di “air service network”regional

ORANJESTAD – Recientemente e team di Aviation Business Development di Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a atende e prome conferencia di Connect New World, cu a tuma luga na Santo Domingo, Republica Dominicana. E conferencia a dura tres dia y tabata dedica specificamente na desaroyo di ruta di y pa the Americas y Caribe. Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer di AAA y Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive di AAA, representando Aeropuerto di Aruba, a uni na diferente aerolinea y aeropuerto como tambe varios ehecutivo encarga pa tuma desicion den area di aviacion y turismo cu e meta pa conecta y impulsa e futuro di aviacion den e region specifico aki. Afitrionnan di e conferencia tabata Ministerio di Turismo di Santo Domingo, Vinci Airport y e aeropuerto di Santo Domingo hunto cu diferente sponsor y colaborador di e evento. Aeropuerto di Aruba tabata un di e socionan di e evento inaugural di Connect New World den e region. Connect New World a duna AAA e oportunidad pa reuni cu varios socio den e industria cu ta apoya e actividadnan di desaroyo comercial di aviacion na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. Ademas, e conferencia a trece oportunidad pa crea contacto nobo y desaroya esunnan existente.



“A realisa mas di 15 reunion cu aeropuerto, aerolinea, proveedor den e industria y compania di FBO charter. E reunionnan aki a presenta diferente oportunidad nobo y punto di bista dentro di e industria den region y loke ta mas importante, pa yuda promove e relacionnan existente cu e aerolineanan cu nos ta asocia na dje y proyecta demas relacion nobo dentro di e industria di aviacion”, asina Jo-Anne Meaux-Arends a duna di conoce.“Durante e evento a cristalisa un long-pursued route cu lo duna resultado den un ruta nobo pa e airlift di y pa Aruba. Lo anuncia esaki fin di e aña aki. Algun otro socio nobo di aerolinea a comparti nan vision strategico pa futuro cu ta inclui posibel operacion di y pa Aruba na aña 2024 y 2025. E partnernan existente tambe a comparti e frecuencianan adicional cu lo inclui den e temporada di winter 2023-2024 y mas”, asina Meaux-Arends a finalisa bisando. “Cu un tamaño considerabel y su enfoke regional, Connect New World a demostra di ta pas perfecto cu Aeropuerto di Aruba, caminda e relacionnan entre e aerolineanan y e socionan di e industria por sigui den un ambiente intimo y relaha. E reunionnan cu e teamnan adecua di e aerolineanan y e socionan den e industria a duna inicio na conexion nobo y a duna un empuhe na e conexionnan actual di AAA. Ademas, e evento tabata un oportunidad perfecto pa un isla insular den Caribe, manera Republica Dominicana, pa exhibi su mes dentro di e region como un destino turistico”, asina Barbara Brown a comenta.

Durante e conferencia, a tene diferente presentacion di e oradornan como tambe panel di discusion cu e lidernan den e industria y a brinda diferente air service development master classes. E temanan di e industria cu a discuti tabata relaciona cu e temanan manera oportunidad pa low-cost carriers den “the Americas”, conectividad regional y con pa garantisa un turismo sostenibel. Connect New World lo bira e conferencia di desasaroyo di servicio aereo di mas nobo, dedica specialmente na e region Caribe y Latino America. Aeropuerto di Aruba ta orguyoso di por a forma parti di e conferencia inaugural organisa na Republica Dominicana como un socio di e evento. AAA ta spera di por asisti na mas di e conferencianan aki den futuro.



