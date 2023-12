Aeropuerto di Aruba tin e placer di anuncia un asociacion masha emocionante cu GlidePathCX/Thanks Again, un Loyalty + Rewards + CX (Customer Experience) Platform cu ta uni e programanan di e biahero frecuente di e aerolineanan y e programanan di lealtad di biahe cu e airport concessions. E colaboracion aki ta pa mehora e experiencia di e biahero na Aeropuerto di Aruba significativamente, mientras ta impulsa ingreso p’e operadornan di retail y F&B.

Como parti di e asociacion aki, Aeropuerto di Aruba tin como obhetivo pa establece un base solido di dato di e miembronan y asina conecta cu un coalicion global di lealtad di aeropuerto, permitiendo e biaheronan pa ricibi recompensa pa nan sosten. E plataforma ta conecta cu e progama di punto TrueBlue di un di e aerolineanan di mas grandi di Merca cu ta opera na Aeropuerto di Aruba esta JetBlue (check TrueBlue Thanks Again). Ta bale la pena pa destaca cu den futuro, Thanks Again tin plan pa inlcui e operadornan adicional di Merca riba su progama.

Con e programa ta traha

E miembronan di e progama di punto JetBlue TrueBlue por inscribi facilmente na e programa:

Registra GRATIS riba trueblue.thanksagain.com

Link bo credit card y debit card di un forma sigur (inlcuyendo banco selecta di Caribe)

Gana punto TrueBlue automaticamente ora bo come y cumpra na Aeropuerto di Aruba



Ademas e plataforma GlidePathCX ta brinda Aeropuerto di Aruba un CX Dashboard cu informacion den tempo real cu ta inclui:

Comentario di e clientenan (por ehempel, nan contesta riba encuesta) presenta casi den tempo real.

Sentiment scores calcula diariamente

Un bista di 360º di e sentimento di e bishitantenan y loyalty transactions durante nan tempo na aeropuerto

Aeropuerto di Aruba lo ricibi informacion valioso di gastonan como tambe informacion di e “passenger personas”, esaki lo permiti un miho comprension di e preferencianan di e biaheronan y nan patronchi di gasto. The Business Intelligence lo permiti e siguimento di e compromisonan, e transaccionnan y e respuestanan na e encuestanan.

“Nos ta kere cu e asociacion aki no solamente lo mehora e experiencia di e biahero na Aeropuerto di Aruba, pero tambe lo brinda conocemento y oportunidad crucial pa e operadornan di F&B por interactua cu e pasaheronan y asina impulsa e negoshi”, asina Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer na Aeropuerto di Aruba, a duna di conoce.

Marc Ellis, CEO di GlidePathCX, a menciona cu: “Nos ta entusiasma di por asocia nos mes cu Aeropuerto di Aruba den un esfuerzo pa mehora e manera experiencia di e pasahero door di haci uzo di conocemento y dato real adkiri, Den aosciacion cu JetBlue, nos ta kere cu esaki lo beneficia nos clientenan mutuamente.”

Aeropuerto di Aruba ta expresa su gratitud pa e sosten y participacion continuo di su retail y F&B operators. Pa cualkier consulta of mas informacion, no duda di tuma contacto cu e team di Aeropuerto di Aruba.

Thanks Again, LLC dba GlidePathCX

GlidePathCX ta enfoca den mehora e experiencia di e pasahero y e balor di e aeropuertonan na cual nan ta brinda servicio. E meta principal di GlidePathCX ta pa mehora e lealtad y e gasto di e clientenan mehorando e conexion entre abo y e pasahero. E meta principal ta pa reduci e friccion den tur e puntonan di contacto entre aeropuerto, mehora e experiencia riba e dia di biahe y impulsa aumento demostrativo den e gasto di e pasaheronan. GlidePathCX ta facilita e aeropuertonan pa monitorea y mehora e momentonan clave a lo largo di e cliente su biahe.

Thanks Again ta un leading global loyalty program cu ta recompensa e biaheronan pa nan compra na aeropuerto y riba e dia di biahe. Na momento cu asocia cu aeropuerto, comerciante y dunado di servicio, Thanks Again ta ofrece su miembronan beneficio exclusivo, incluyendo e recompensa masha popular na momento cu nan cumpra, come of staciona na e ubicacionnan cu ta participa. Na aña 2022, NerdWallet a destaca Thanks Again como un di e seis miho loyalty program na e aeropuertonan rond mundo.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion directo rond di mundo. Di e mercadonan u AUA Airport ta sirbi 77% ta for di Merca y Canada, 13% for di Latino America, 6% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu luna di Augustus 2023. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa bira un aeropuerto sostenibel, sigur y a prueba di futuro, den region Latino Americano & Caribense, brindando un luga di trabou confiabel, facilidad di un aeropuerto moderno y un servicio excelente cu ta e refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

