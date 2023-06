Diahuebs dia 1 di juni ultimo, e Crisis Management di Aruba Airport Authority N.V. (AAA) hunto cu e departamentonan di gobierno a tene un Tabletop exercise na Bureau Rampen Bestrijding (BRA). Den esaki un parti clave di e personal asigna cu rol y responsabilidad di maneho a reuni pa discuti den un non-threatening environment, un emergencia simula den un standby local cu na momento di aterisahe ta bira un crash landing.

International Civil Aviation Organization (ICAO) ta rekeri pa tur aeropuerto realisa Full-scale- (FSEE) y Tabletop exercises (TTEX) pa garantisa un respuesta adecua for di tur personal, plan y procedimento di emergencia, ekipo di emergencia y comunicacion. E ehercicionan di gran escala ta tuma luga un biaha cada dos aña y e Tabletop exercises ta un tipo di ehercicio cu ta rekeri unicamente un sala di reunion, un mapa di gran escala di e aerodrome di aeropuerto y un representante di cada unidad cu ta participa y un agencia presente.

Durante e ehercicio ta selecciona un area di accidente den e mapa aerodrome di aeropuerto y cada participante tin cu describi cua accion nan unidad of agencia lo tuma pa responde. E ehercicio por revela e problemanan manera frecuencia di comunicacion, falta di ekipo, terminologia confuso y area di hurisdiccion.

Durante e ehercicio tabletop di e aña aki, AAA a enfoca den e revision di e conclusionnan durante e ultimo evaluacion di e FSEE organisa na november aña pasa. Ademas, a revisa demas tarea principal cu no ta limita na e apoyo proporciona na e logisticanan di e departamentonan gubertamental den e instalacionnan di aeropuerto, escolta e autonan gubernamental riba airside, coordinacion di transporte di bus na e sitio di accidente y na e centro medico, resposabilidad di siguridad y apoyo na Cuerpo Policial di Aruba, e debernan di e ekipo di emergencia, controla e multidud den e landside area, crea e cordon na e area di accidente y alabes mantene e area sigur, evalua e dañonan na e instalacionan airside y un plan di accion pa recupera tur e instalacionnan pa habri e operacionnan di avion manera cu Department of Civil Aviation (DCA) caba cu su investigacionnan.

DCA a observa y duna su critica na e TTEX pa asina garantisa cumplimento di e responsabilidadnan asigna. AAA y e departamentonan gubernamental mester presenta un secuencia di informe di evento como parti di e evaluacion final di TTEX.

AAA ta gradici tur e agencianan envolvi pa nan participacion den e tipo di ehercicio aki cu ta sumamente importante pa asina garantisa cu tur e agencianan ta debidamente informa, capacita, prepara y comprometi cu nan respectivo responsabilidad den caso di un emergencia na Aeropuerto di Aruba.

