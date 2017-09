Aeropostal ta stop di bula

CARACAS, Venezuela – Aeropostal, un aerolinea Venezolano cu 88 aña di historia, mester a suspende su operacionnan tras di agota oranan di buelo di e unico avion cu e tabata tin activo. “No tin avion disponibel pa opera,” Humberto Figuera, presidente di e Asociacion di Lineanan Aereo di Venezuela (ALAV), a bisa, despues di confirma e suspension di actividad di e empresa estatal.

Figuera a señala cu e “falta di inversion” y e tarifanan, practicamente frozen di parti di e Gobierno den e aerolineanan cu e ta controla, a precipita e colapso. “E ta un golpi fuerte pa aeronautica Venezolano. E tabata e prome aerolinea nacional y un di e pioneronan na Latino America,” e directivo a lamenta.

E prijsnan abao a converti den un lastre pa e aerolineanan estatal. Un pasashi aereo entre Caracas y Maracaibo ta costa mas of menos 39 mil Bolivar (1,6 dollar segun e tasa di blackmarket), poso mas cu un pasashi den un bus pa e trayecto aki di mas of menos 700 kilometer.

E ultimo vuelo di Aeropostal for di Caracas pa e isla turistico di Margarita, a lanta vuelo diadomingo ultimo, cumpliendo asina e oranan restante di e avion cu a permanece activo, un McDonnell Douglas MD-82.

E compania no a formalisa publicamente e ceramento di e operacionnan, pero un comunicado difundi riba nan pagina di Internet a informa e pasaheronan riba e mecanismo di reembolso di ticket pa nan vuelo, cuminsando dialuna.

E operacionnan aereo na Venezuela ta atravesa un crisis grave: e aerolineanan Mericano, United Airlines y Delta y esun Colombiano, Avianca, a suspende nan actividadnan e aña aki. E Aleman Luftansa y e Mericano Dynamic a haci’e na 2016 y Air Canada, Aeromexico, Alitalia, Lan, Tam, Tiara y Gol, entre 2014 y 2015.

E lineanan internacional ta alega cu e Gobierno Venezolano, cu ta monopolisa e acceso pa dollar desde 2003, mediante un control di cambio, ta mantene un debe cu, segun e Asociacion Internacional di Transporte Aereo (IATA), ta ascende na 3800 miyon di dollar.

Pero e sekia di divisa, a rais di e ingresonan menor di petroleo, a golpia igualmente e lineanan local, Figuera a apunta, ora di recorda cu pa renoba y haci mantencion di e flota, ta rekeri pa conta cu moneda stranhero.

Ya na 1994, Aeropostal a frena operacion, tras decadanan den mannan di estado, pero a retom’e na 1997 cu capital priva. El a wordo estatisa di nobo na 2011 pa e Gobierno di e fayecido Hugo Chavez, pa cera awo di nobo.

