Pronto Aruba lo yama bonbini na mas bishitante for di Argentina cu e lansamento di vuelonan temporal non-stop di Aerolíneas Argentinas. Cuminsando januari 2026, e biaheronan di Buenos Aires, Mendoza y Córdoba lo disfruta di acceso directo na nos “Isla Feliz” pa dos luna di conexion mehora.

E servicio nobo aki lo opera cinco biaha pa siman den un Boeing 737 MAX 8 (170 stoel), ofreciendo e biaheronan mas di 7000 stoel durante e temporada.

Conexion beneficioso pa e biaheronan

Argentina ya ta un di e mercadonan turistico mas importante di Aruba na Sur America y cu e servicio nobo aki, e biaheronan lo por disfruta di e acceso sin escala. For di Buenos Aires Ezeiza (EZE), e vuelo di anochi lo sali 23:55 y lo yega Aruba pa 07:00. E vuelonan di regreso ta sali for di Aruba pa 08:30 y ta yega Buenos Aires Ezeiza (EZE) pa 18:45, cu un stop cortico na Córdoba. For di Buenos Aires Jorge Newbery (AEP), e biaheronan por scoge rutanan semanal nobo via Córdoba (COR) y Mendoza (MDZ), loke ta facilita e acceso desde e regionnan central y occidental di Argentina.

E orario di vuelo ta perfectamente sincronisa cu e periodo di vakantie di zomer na Argentina, local ta brinda e biaheronan e oportunidad di cuminsa nan vakantie asina cu nan aterisa. Pa e biaheronan di Aruba, e vuelonan nobo tambe ta crea acceso mas facil na e destinacionnan vibrante di Argentina. Sea ta explora e energia cosmopolita di Buenos Aires, e regionnan di biña di Mendoza of e rikesa cultural di Córdoba, e ruta di temporada ta brinda e localnan oportunidadnan nobo pa biahe di placer y di negoshi den henter Sur America.

“E desaroyo aki ta reenforsa e compromiso di Aeropuerto di Aruba pa diversifica su red di ruta y expande acceso denter di Sur America”, asina Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive na Aruba Airport a expresa. El a continua bisando cu: “Conecta cu Argentina ta cuadra cu nos strategia pa fortalece e lasonan den e region di Latino America, habriendo e oportunidadnan nobo pa crecremento, partnership y desaroyo di mercado di a largo plaso.”

Cu e adicion nobo aki, Aruba awo ta ofrece conexion directo na cuater mercado clave di Sur America: Colombia, Peru, Brasil y Argentina, fortaleciendo ainda mas e presencia regional di e isla y su cartera di servicio aereo.

E vuelo directo nobo aki di Aerolíneas Argentinas for di Buenos Aires, Córdoba y Mendoza pa Aruba, cuminsando na januari 2026, ta un oportunidad extraordinario pa trece e biaheronan Argentino mas cerca ainda di nos “One Happy Island”. E ta reafirma tambe nos compromiso pa fortalece e strategia di diversificacion mas leu di nos mercado principal Noord Amerika.

“E bishitantenan Argentino ta entre esnan cu ta keda mas largo riba e isla, contribuyendo directamente na nos strategia di atraccion di huesped di balor halto. Nos ta sigur cu e ruta nobo aki lo angrandece e conexion y posiciona Aruba mas ainda como un destinacion preferi den Caribe. Nos ta confia cu cada invitado Argentino lo descubri e ‘Efecto Aruba’ y keda encanta cu nos diferente experiencianan cu lo pone nan kier bolbe”, segun Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority (A.T.A.).

“Nos ta orguyoso di por yama Aerolíneas Argentinas bonbini na nos isla. E servicio nobo aki ta conecta Aruba directamente cu Argentina, creando brugnan nobo pa e biaheronan y habriendo portanan pa relacionnan turistico, empresarial y cultural mas fuerte. Nos ta ansioso pa comparti e hospitalidad unico di Aruba cu nos amigonan di Argentina”, ta expresion di mr. Wendrick Cicilia, Minister di Turismo.

Schedule di vuelo (januari – februari 2026)

Buenos Aires (EZE) – Aruba (AUA)

Ruta Dianan di vuelo Salida Yegada EZE 🡪 AUA Dialuna- Diasabra-Diadomingo EZE: 23:55 AUA: 07:00 AUA 🡪 COR Dialuna – Diamars- Diadomingo AUA: 8:30 COR: 16:55 COR 🡪 EZE Dialuna- Diamars- Diadomingo COR: 17:25 EZE: 18:45

Buenos Aires (AEP) – Cordoba (COR) – Aruba (AUA)

Ruta Dianan di vuelo Salida Yegada AEP 🡪 COR Diahuebs AEP: 11:45 COR: 13:15 COR 🡪 AUA Diahuebs COR: 14:30 AUA: 20:40 AUA 🡪 COR Diahuebs AUA: 22:15 COR: 06:40 COR 🡪 AEP Diahuebs COR: 08:10 AEP: 01:20

Buenos Aires (AEP) – Mendoza (MDZ) – Aruba (AUA)

Ruta Dianan di vuelo Salida Yegada AEP 🡪 MDZ Diabierna AEP: 09:45 MDZ: 11:45 MDZ 🡪 AUA Diabierna MDZ: 13:00 AUA: 19:35 AUA 🡪 MDZ Diabierna AUA: 22:30 MDZ: 07:20 MDZ 🡪 AEP Diabierna MDZ: 08:50 AEP: 10:30

Ticket y reservacion

Ticket ta obtenibel riba aerolineas.com.ar y agencianan di biahe cu ta autorisa.

Tocante Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas ta e compania di aviacion insignia di Argentina y un di e companianan di aviacion lider di Latino America cu ta ofrece un red amplio di vuelonan domestico y internacional. Cu un flota moderno cu ta inclui e Boeing 737 MAX 8, e compania di aviacion ta conecta e pasaheronan na ciudadnan grandi den Sur America, Noord Amerika y Europa, brindando experiencianan di biahe cu ta sigur, confiabel y beneficioso. Conoci pa su compromiso cu servicio di calidad, Aerolíneas Argentinas ta hunga un rol clave den promove turismo y conexion empresarial, na mes momento ta impulsa e vinculonan economico y cultural di Argentina cu exterior.