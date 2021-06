Aerolineanan ta agrega mas di 125 vuelo na e schedule di Juni y Juli

Aruba Airport Authority N.V. (AAA), compania cu ta maneha y opera Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (Aeropuerto di Aruba) ta raporta e siguiente informacionnan di trafico aereo:

Aeropuerto di Aruba lo opera 80% di su schedulenan di Juni 2019 (prome cu pandemia) den 2021.

Tur region a mustra aumento e luna aki.

E averahe di “load factor” di pasahero na salida ta 69.5%, compara cu 85% na 2019. Cantidad di servicio: 25 pa dia, compara cu 35 na 2019.

Aerolineanan ta agregando mas ruta nobo y ta rebibando rutanan bieu, mirando cu pasaheronan kier biaha pa placer den zomer, si mira cu e porcentahe di personanan vacuna ta sigui aumenta na Merca.

Segun e schedulenan di Cirium combina cu e configuracion di asiento di CAPA Fleet Database, Aeropuerto di Aruba su schedulenan di vuelo (cu ta traduci den “air seat capacity”) pa e tercer kwartaal y winter 2021-2022 ainda ta mustra recuperacion di 83% y 94% di e nivelnan di 2019.

E estadisticanan ta representa Aeropuerto di Aruba su capacidad di asiento pa kwartaal (saca dia 7 di Juni, 2021) segun region. Nota si cu schedulenan emiti door di e aerolineanan pa e resto di zomer ta wordo regularmente corta.

Latino America ta sigui corta mas hopi en comparacion cu e otro regionnan. Obstante esaki, e ta sigui un tendencia di mehoracion modesto desde medio April pa laat den Mei cu Brazil, Argentina y Colombia teniendo e cantidadnan mas halto di casonan den Sur America.

E capacidad general di asiento ta mustra di ta 80% di e nivelnan prome cu e pandemia entre Juni cu September, yegando 94% entre November cu December, dependiendo riba e exito di e programa di vacunacion Latino Americano y e recuperacion di e mercado di aviacion “multi-speed”, cu e potencial general di trafico pa winter di 75-100%.

Zomer 2021 | “Highlights” di e schedule:

Norte America

American Airlines a aumenta buelonan diario (7) for di Charlotte na 3 vuelo diario (21) pa e lunanan peak Juni y Juli.

American Airlines a reanuda 1 vuelo semanal riba Diasabra for di La Guardia desde 12 di Juni.

United Airlines a aumenta servicio for di Washington for di 3 vuelo semanal pa 1 vuelo diario (7) den Juni. JetBlue lo aumenta servicio for di JFK for di 14 pa 17 vuelo semanal na Juli. WestJet su fecha tentativo pa cuminsa bek ta 6 di November, 2021, cu 2 buelo semanal for di Toronto.

Air Canada su fecha tentativo pa cuminsa bek ta 11 di September, 2021 cu 2 buelo semanal for di Toronto.

Latino America

Avianca tin plan pa aumenta servicio for di 4 pa 5 vuelo semanal (vuelo di Diaranson) for di Bogota pa e lunanan peak di zomer cu ta Juli – Augustus.

Europa

KLM lo cuminsa cu vuelonan diario (awo tin 6 vuelo pa siman) for di Amsterdam (via Boneiro) na Juli.

KLM a agrega 3 vuelo semanal extra pa e simannan peak di zomer for di 23 di Juli pa 15 di Augustus, 2021.

TUI NL a aumenta servicio for di 1 pa 3 vuelo semanal for di Amsterdam (via Curacao) den Juni y ta plania pa agrega 1 vuelo extra riba Diamars cuminsando 6 di Juli te cu October 2021.

TUI UK ta plania pa cuminsa bek cu 1 vuelo semanal pa henter aña for di Gatwick desde 7 di Juli, 2021, pendiente e revision di e Gobierno Ingles di paisnan cu ta cay den e categoria berde.

Aeropuerto di Aruba ta sigui actualisa e informacion riba e aerolineanan segun informacion ta bira disponibel. E schedulenan di buelo ta cambia constantemente y por cambia na cualkier momento di dia. Bishita e pagina di “Flight Schedules” pa mira e schedule detaya di zomer y e ultimo informacionnan confirma ricibi for di aerolineanan partner na https://www.airportaruba.com/flight-schedules.

“E atmosfera di demanda ta indiscutiblemente positivo cu nos aerolineanan agregando capacidad y destinacionnan nobo door di aumenta frecuencia di vuelo. Nos ta sigur cu nos ta bay bolbe mira volumennan halto den e lunanan importante di e kwartaal cu ta Juli, Augustus y September,” Aeropuerto di Aruba su Air Service Development Manager Sra. Jo-Anne Meaux-Arends.

Comments

comments