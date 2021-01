Aerolineanan lo sigui opera for di Colombia y Panama

Manera anuncia dor di Gobierno di Aruba, e frontera cu Brazil a wordo sera desde Januari 25 ultimo dor cu Brazil ta un area di halto riesgo di Covid-19 actualmente. Como resultado, aerolineanan operando pa Aruba for di otro paisnan den Latino America a wordo afecta y a cuminsa wak demanda disminui. AUA Airport lo kier aclarea y informa cu sin embargo e servicio aereo ta keda existi desde Colombia y Panama.

Cierto aerolineanan desde e region di Latino America a dicidi pa temporalmente suspende cierto frecuencianan den e lunanan di Februari y Maart 2021. Copa, actualmente operando for di Panama City, Panama lo opera 1 buelo menos pa siman desde Februari 2021. Buelonan e ora ey lo ta riba Dialuna y Diasabra. Avianca, operando for di Bogota, Colombia lo sigui opera 3 buelo pa siman durante Februari 2021 riba Diaranson, Diabierna y Diasabra. Den Maart 2021, Avianca lo baha nan frecuencia y lo opera riba Diabierna y Diasabra. Wingo, tambe operando for di Bogota, Colombia, a confirma nan compromiso awe cu nan kier sigui opera 2 biaha pa siman pa ful anja 2021.

Seramento di e frontera cu Brazil, manera a wordo anticipa, a influencia e frecuencianan di e aerolineanan di Latino America como cu e buelonan aki ta transporta pasahero tambe for di e mercado Brazileño pa Aruba via nan puertonan di embarque den Colombia y Panama. Aruba Tourism Authority lo sigui monitorea esaki di serca y lo activa unda cu ta posibel, esfuerzonan pa fortalece e mercado di Latino America. Aruba su frontera ta habri pa tur mercado excepto for di Brazil, Venezuela y Peru na e momento aki.

