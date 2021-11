Parlamentario señor Ady Thijsen ta retira di Parlamento dia 1 di december 2021, pa bay Hulanda, den e funcion di representacion di Aruba na Union Europeo y Brussel. Señor Thijsen a pasa e screeningnan necesario pa asumi e funccion.

E decision dificil pero importante aki, señor Thijsen a tuma, riba peticion di partido MEP, y despues di consulta cu su famia, en bista di e papel importante cu Union Europeo lo hunga den e fase di recuperacion di Aruba, despues di Covid. Asina señor Ady Thijsen lo reemplasa e Representante pa Aruba actual, señor Eddie Paris, cu a haci un bon papel na Brussel. Señor Paris lo keda un tempo Hulanda pa asisti den e fase transitorio.

Señor Ricky Hoek, number 18 riba e lista di MEP, ta e candidato pa drenta den Parlamento. Señor Ricky Hoek a studia Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) na Fontys Hogeschool voor Sociaal Werk na Eindhoven, Hulanda y tambe a finalisa su Master in Arts in Social Work & Development na Universidad di Aruba. Señor Hoek actualmente ta e ‘Professional and Society Practice Coordinator’ (coordinador di practica) y docente na Universidad di Aruba pa e estudio di Bachelor in Arts in Social Work & Development. Esaki ta haci cu Sr. Hoek ta un profesional prepara riba e area social y di enseñansa.

For di aña 2004 pa 2007 señor Hoek a traha den e funccion di trahado comunitario na Departamento di Asunto Social. Den e funccion aki señor Hoek tabata encarga di dirigi un plataforma profesional consistiendo di cabesantenan di scol basico, Wit-gele-kruis, Polis di Bario, docter di cas y clero den districtonan di Santa Cruz, Paradera y Noord. E meta di e plataforma tabata pa den un forma di colaboracion mutuo y estrecho atende e problematicanan social cu ta surgi den cada districto.

For di aña 2007 te cu 2017 señor Hoek a ocupa e puesto di Director na Asociacion Trabao di Hubentud na Aruba, ATHA. Den e funccion aki señor Hoek tabata encarga entre otro na ofrece e organisacionnan miembro di ATHA cursonan di desaroyo, fondo pa plan vacacional, proyecto encuanto Derecho di Mucha, jeugdmonitor, curso di Licht Verstandelijke Beperking na profesionalnan, dirigi plataforma pa persona cu limitacion y dirigi e proyecto Poder di Hubentud. Banda di e area profesional cu señor Hoek ta traha aden, e ta haci diferente trabou boluntario den comunidad.

Ta ser spera cu sr. Hoek lo por drenta den Parlamento dia 1 di december proximo, y e tramite nan ta wordo ehecuta awor.

Partido MEP ta desea señor Ady Thijsen y señor Ricky Hoek hopi exito den e carera nobo, nos tin tur confiansa cu ambos ta e personanan corecto riba e luga corecto.

