Ady Thijsen: “Parlamento ta den proceso di modernisa su siguridad”

Parlamento semper tabata tin regla pero e ultimo 8 añanan cosnan a bay for di man. Presidente di parlamento, Sr. mr. Ady Thijsen, ta splica.

Parlamento ta den proceso pa modernisa e siguridad y ya caba na Bestuurskantoor, awo bo mester swipe pa drenta parlamento y no ta cana yega asina mas. Hendenan mester compronde cu e sala di parlamento bo no ta yega drenta den dje, asina mas. Ariba e stoel di Presdietne di parlamento tampoco bo no ta yega sinta ariba dje no mas.

Si wak rond, na Hulanda p.e., tambe ta asina. Sr. Thijsen a sigui bisa cu e reglanan ta bay ta reglanan cu eigenlijk semper mester t’ey. Si bo kier drenta den e sala, haci un interview, pero mester pidi griffier permiso. Esey no ta bay ta problema. E tin cu bay mas na ordo y hendenan no por drenta zomaar, cu e Sistema nobo. E ta bay ta mas lihe, si bo tin cu swipe, bo sa ken a drenta y ken a sali.

Esey ta e parti e cambionan. Den cuadro di e independisacion di parlamento, pa e ta un institucion ariba su mes. E lo por yega na tin su mesun security. Ta bay tin un sistema mescos Tweede Kamer, un sistema masha estricto. E respet mester t’ey pa Parlamento, e ta conta pa tur hende, no pa periodistanan so. Tur hende mester tin respet pa e instituto. Ken sea cu ta, semper mester tin respet pa e funcion. Y esey no sa pasa, cual no ta bon. Pa ta honesto, cosnan asina no ta pasa den otro caminda.

Kisas tin diferencia di opinion politico, pero bo no por yega lastra hende manera cu bo ta haya ta bon, segun Sr. mr. Ady Thijsen, presidente di parlamento.