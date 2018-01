Ady Thijsen: “Mester traha pa hisa e nivel den parlamento”

E prome reunion di parlamento dirigi pa e presidente nobo, Sr. Ady Thijsen, no tabata facil pa controla pero ta trahando pa subi esaki den nos parlamento. Sr. Ady Thijsen ta amplia.

Den tur su añanan den Parlamento, segun Sr. Thijsen, su reunionnan a bay bon. Pa loke ta e problema pa keda ariba un tema, pa Sr. Thijsen si un parlamentario ta analisa su documentonan, e lo realisa loke e gobierno anterior a haci, durante tratamento di e presupuesto supletorio, como ehempel.

E gobierno anterior no a pone atencion na unda cu tabata tin mester. No a pone prioridad na husticia. No pone prioridad na problemanan social, pone instrumento y placa eyden, manera ya menciona e fiesta na e brug, cual a costa 140 mil florin den un anochi. Cu e cantidad aki por a yuda sociale zaken, dunanan un apoyo cu e problemanan social cu tin. Esey ta parti cu toch ta touch e topico, ya cu e ta papia di un presupuesto y e presupuesto supletorio a surpasa esaki. Cierto parlamentarionan ta bin ariba esaki, cual toch tin di haber cu e tema. Esey ta e trabao di un presidente. Semper di purba mantene e agenda, mantene esey pa e no bay full pafo di esey.

E tratamento di e presupuesto supletorio a bay bon, segun presidente di parlamento. Ora di trata di presupuesto, e ta toca tur e ministerionan, di husticia, di enseñansa, etc. Pero ora di bay trata leynan specifico, ariba un area so, ora di papia di husticia, ta bay ariba temanan cu no tin nada di haber cu e tema cu ta tratando den parlamento. Y su trabao como presidente di Parlamento ta, pa corta tur desviacion y bin bek ariba e temanan cu ta tratando den parlamento, segun Sr. Ady Thijsen, presidente di parlamento.