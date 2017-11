Ady Thijsen contento pa confiansa brinda pa e posicion di presidente di parlamento

Diabierna a tuma luga e huramentacion di e Parlamentarionan nobo, pa e periodo di gobernacion 2017- 2021. Sr. Juan “Ady” Thijsen ta forma parti di e grupo aki y e lo ta esun encarga pa dirigi parlamento di Aruba, den su calidad di president di dicho institucion.

Manera cu lider di partido, Sra. Evelyn Wever- Croes, no tin miho hende pa carga e responsabilidad pa dirigi nos parlamento, cu Sr. mr. Ady Thijsen, kende ta hopi contento pa e posicion y e confiansa brinda. Despues di hopi aña, a bay atras den e parti di politica. Tin momentonan cu ta tuma decisionnan, cu semper bo tin cu pensa y mantene bo meta. E bienestar di interes general.

Parlamento ta e organo mas halto y hopi biaha a wordo papia, cu el a baha di nivel y cu awo tin e oportunidad, hunto cu tur e parlamentarionan, tin e oportunidad pa dun’e contenido, cu por traha na bienestar di e pueblo, den discusion pero na nivel. Esey ta un tarea cu Sr. Thijsen ta sinti’e bon den dje. Hopi di nan ta pa prome biaha den parlamento. Pero esey no kiermen, nan tin un bon background. E conoce tambe esunnan di POR, un Marisol cu tin hopi experiencia y un Allan Howell, cu ta pa prome biaha, Ricardo Croes di RED, como tambe esunnan di AVP. E parti ta pa traha tur hunto na bienestar di e pueblo, lo por tin debatenan fuerte, pero Sr. Thijsen ta confia hopi den esey.

Pueblo kier mira un cambio total den Parlamento, unda cu no tin mas insulto, no tin palabrana di bullying, ya cu tin campaña contra di bullying. Pero esey no ta e caso den Parlamento, y Sr. Thijzen ta duna pueblo rason den esey. Lo percura pa esey no pasa mas y su persona tin e obligacion di demostr’e den hecho. Como president e tin cu mustra cu e tin cu mantene ordo y debate na nivel. Esey ta conta pa parlamentarionan pero tambe pa e ministernan tambe. Esey ta loke e pueblo ta warda. Sr. mr. Ady Thijsen ta confia cu nan lo logra esaki.

Sr. mr. Thijsen ta considera su mes un persona hopi straight y bon cu tur hende. Pero na cierto momento si bo tin cu tuma decision, bo tin cu tuma decision. Como representante di pueblo, y como presidente, nan t’ey pa sirbi e pueblo. Momento cu bo ta den parlamento ta e pueblo bo tin cu sirbi. Haci’e na un manera humilde, si tin critica, acepta esaki y purba haci’e miho. Esey ta e meta cu nan tin. Y e ta convenci cu lo bay logr’e.

Aruba a yega na un epoca udna cosnan nobo ta drentando y hende ta verwacht esey di bo. Esey ta bira un reto y Sr. mr. Ady Thijsen ta sinti su mes honra cu e por ta presidente di Staten, cu ta e funcion mas halto cu tin. Bo tin cu dun’ contenido. Esey cu Dios su poder, e lo haci’e te na unda cu e por/