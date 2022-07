Heineken y Romar Trading N.V. ta comunica tocante siguridad di e boter di Heineken 25 cl. cu ‘draaidop’. Ta trata aki di e boter chikito cu un ‘draaidop’ di Heineken Original Pure Malt Lager y Heineken 0.0. E productonan aki no sa ta disponibel na Aruba, pero si ta importa for di Hulanda a traves di canal no oficial, den cantidad chikito y sin permiso di Heineken.

Tin e posibilidad cu pida chikito di glas por los for di e boter y termina dentro di e producto. Ta trata aki solamente di e boternan di 25 cl. cu e codigonan di produccion cu ta indica akibou, cu por ta aprecia na e parti patras di e boter. E boternan di 25 cl. di Heineken aki tabata bendi n’e consumidornan via supermercado, distribuido, ‘slijterij’ y website na Hulanda.

“Siguridad y calidad ta nos prioridad maximo y nos ta realisa control di calidad regularmente. Pa esaki nos ta lamenta profundamente cu e productonan aki ta disponibel na Aruba y no ta cumpli cu e standardnan di calidad halto. P’esey nos a publica e comunicado aki pa conscientisa nos consumidornan y nos clientenan. Nos ta pidi disculpa pa e posibel molesternan”, Auke Vriens, Manager di exportacion di Heineken Americas a afirma.

Heineken y Romar Trading N.V. ta confirma cu e calidad di boter di Heineken 25 cl Pure Malt Pilsener y Heineken 0.0 sin ‘draaidop’ y oficialmente importa y distribui pa Romar Trading N.V. no ta presenta problema di calidad.

Cu esaki nos ta pidi e consumidornan pa no cumpra ni consumi e boternan di Heineken cu ‘draaidop’ cu e label Pure Malt Lager cu e codigonan di produccion specifico indica abou y pa hiba e boternan aki na e distribuidor oficial local, Romar Trading N.V. na e adres indica. Romar Trading N.V. lo percura pa e consumidornan ricibi un recompensa. E consumidornan tin un tempo ilimita pa debolbe e productonan.