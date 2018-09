Aduana Aruba ta aclarea procedura di “Vernietiging” den caso di bala di futbol

Departamento di Aduana Aruba a tuma nota di speculacionnan y rumornan cu ta andando riba medionan social y medionan di comunicacion encuanto di e caso di “vernietiging” di balanan di futbol door di ambtenaarnan di Aduana.

Departamento di Aduana Aruba kier aclarea e sucedido pa asina publico en general y medionan di comunicacion comprende con e proceso di “Vernietiging” ta tuma lugar y precies kiko a tuma lugar den e caso di e balanan di futbol.

Den tur caso cu mercancianan yega Aruba nan mester haya un douanebestemming (destinacion di aduana). E destinacionnan aki ta: Invoer, Doorvoer, Opslag den entrepot).

Na momento cu e mercancia a wordo warda den entrepot e douanebestemming por bira Doorvoer, Overbrenging ander Entrepot, Invoer (brengen in het vrije verkeer) of Vernietiging.

Den e caso especifico aki e mercancianan tabata warda den un entrepot wardando riba un douanebestemming manera menciona ariba. Departamento di Aduana Aruba a duna e cliente (Broker) aki posibilidad pa duna e mercancia warda den e entrepot un “douanebestemming” sea ta pa paga invoerrechten, saca nan for di Aruba of hibanan pa otro entrepot (incluyendo entrepot gubernamental). E cliente (Broker) mes a opta pa destrui e mercancia, consecuentemente e tarea di Departamento di Aduana Aruba ta pa supervisa y asegura cu e mercancia a wordo destrui debidamente y no drenta circulacion na Aruba sin paga impuesto di importacion