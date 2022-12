Kiwanis Club of Aruba (KCA) ta sostene pa cinco aña consecutivo Fundacion Ban Uni Man pa Cria Nos Muchanan, e fundacion independiente non-profit cu desde 2001 ta percura pa muchanan menos fortuna por desayuna na scol y haya algo di come na traimerdia.

KCA ta haci esaki door di e benta di adorno di Pasco; balanan di pasco cu cada aña tin un otro diseño. E adorno di e aña aki tin un diseño moderno unico transparente yena cu confetti zilver den forma di strea. Pueblo di Aruba tambe por forma parti di e bunita proyecto aki, door di contribui cu un donacion di AWG 25,00 pa Fundacion “Ban Uni Man Pa Cria Nos Muchanan” y a cambio lo ricibi un decoracion unico di Pasco.

Pobreza tin sigur na Aruba, aunque hopi hende no ta mire. Cultura rubiano no ta un di keha, y famia ta tapa nan necesidadnan pa no mustra pober. Hecho ta keda cu tin muchanan ta bay scol sin come, cu ta causa pa nan sinta den klas cu hamber y no por concentra.

Director di Fundacion Ban Uni Man pa Cria Nos Muchanan John Fun ta splica con peticionnan ta drenta cerca nan: “Maestronan y trahadonan social ta encarga pa provee nos e cantidad di mucha cu mester di nos sosten. Nan sa di e mucha su circunstancianan, con e mucha ta biba, kiko e ta come na cas y na scol. Ora nos a cuminsa e proyecto na 2001, a manda encuesta pa tur scol basico di Aruba pa nan provee nos cu cantidad di mucha cu mester di desayuno. E tempo ey tabata 138 mucha parti over di 12 scol. Na 2019 pre-covid e cantidad aki a crece bira 635 mucha y post-covid e cantidad di mucha cu tin necesidad pa desayuno ta 816 mucha, cu ta e cifra actual”.

John Fun ta añadi: “Despues di e pandemia e cantidad di mucha cu mester di nos sosten a bira asina grandi y nos fondonan no por a cubri esaki mas. Un medida cu nos mester a tuma na augustus aña ki ta pa stop e sosten na muchanan cu ta bay traimerdia. Ora a anuncia e medida aki cabesantenan di scol a urgi nos pa sigui cu e programa di traimerdia pasobra pa hopi mucha e tayo cu cuminda ey ta nan alimento principal di dia.

Aruba su sector priva tambe a reaciona di biaha. No solamente companianan, organisacionnan y service clubs, pero tambe hopi ciudadanonan cu a pone un standing order pa nos fundacion, asina sosteniendo un cantidad di mucha.

Nos ta gradici tur compania, tur individual y tur organisacion pa nan aporte pa hunto combati hamber di nos muchanan na scol, “John Fun ta clausura.

Contribui cu un donacion di AWG 25,00 pa Fundacion “Ban Uni Man Pa Cria Nos Muchanan” y a cambio lo ricibi un decoracion unico di Pasco. Por tuma contacto cu cualkier miembro di Kiwanis Club of Aruba pa asina haci donacion y ricibi e adorno di Pasco. Por tuma contacto tambe via https://www.kiwanisclubofaruba.org/ of nos pagina riba Facebook. Tambe por manda un email na [email protected] Durante weekendnan prome cu Pasco KCA tin un mesa na Flora Market cu decoracion di Pasco pa sostene Fundacion Ban Uni Man Pa Cria nos Muchanan.

Kiwanis Club of Aruba ta existi desde 21 di november 1964 y tin como meta principal pa mehora e bida di muchanan na Aruba. Esaki ta wordo realisa door di organisa diferente proyecto pa recauda fondo, trabounan boluntario y proyectonan di concientisacion.