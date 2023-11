Den cuadro di nan proyecto final pa finalisa nan estudio, un grupo di cuater studiante di Colegio EPI, unit Economia, esta: Joanna Tepedino, Marielle Thiel, Brian Koolman y Valeria Guerrero tin como tarea pa yuda un fundacion na Aruba. Despues di un evualacion profundo, a scoge pa yuda Stichting Santa’s Cause Aruba (SCA). Como meta, e grupo di studiante tin cu recauda 4 mil florin p’asina entrega e suma na e stichting, pa cual nan lo haci uzo di e fondo pa haci un grupo di mucha menos afortuna, nan Pasco uno feliz.

E aña aki Stichting Santa’s Cause Aruba tin un meta di yuda minimo 850 mucha cu regalo di Pasco. Nan ta ricibi e lista di deseo di e mucha y despues di ricibi e fondo, ta cumpra e regalo pa e mucha y di e forma ey haci su Pasco feliz.

Pa adopta un mucha ta facil, claro por hacie directamente cerca e stichting of pa yuda e grupo di studiante cumpli nan meta por tuma contacto cu nan na +297 5643030/+297 6624004. Pa adopta un mucha tin un costo di AWG 60. E unico manera pa adopta un mucha ta por medio di un transferencia bancario.

Por haci transferencia na e cuenta: Colegio EPI – 2506662190 – Aruba Bank – Discripcion: SPR donation.

Actividad

Riba 26 di november proximo e grupo di studiante lo ta presenta na Centro di Bario Playa Pabou desde 9.00 am te cu 10:30 am. Si dado caso no logra haci e transferencia, por pasa personalmente y haci bo donacion p’asina yuda nan cumpli nan meta pa yuda Stichting Santa’s Cause Aruba.

Tocante Stichting Santa’s Cause Aruba

Camille Arends y un team di hoben a funda Stichting Santa’s Cause Aruba (SCA) na aña 2018 cu meta pa haci e mucha cu mas necesidad su Pasco, feliz. Manera indica, tur aña SCA ta yuda 850 mucha cu regalo di Pasco. Nan ta activo no solamente cu e proyecto di Pasco sino e aña aki tambe a yuda cu tas di scol p’e muchannan cu tabatin mas necesidad p’e. Nan ta traha hunto cu diferente organisacion social na Aruba, pa cual nan tin un miho bista ken realmente ta esunnan cu ta den necesidad. SCA ta consisti di un grupo di boluntario, bou guia di Camile Arends como presidente, Marisol Sanchez-Maldonado como tesorero y Stephany Geerman-Maduro como secretario.