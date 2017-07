Adobe ta anuncia fin di Flash y ta caba cu un era

SAN FRANCISCO, Merca – Flash, e popular aplicacion di Adobe Systems pa reproduci e mayor parti di e contenido multimedia di Internet, lo wordo retira na fin di 2020, e empresa di software a anuncia diamars.

Adobe, hunto cu su socionan Apple, Microsoft, Google di Alphabet, Facebook y Mozilla, a bisa cu e respaldo di Flash lo caba gradualmente riba Internet den e proximo tres añanan.

Despues di 2020, Adobe lo stop di lansa actualisacionnan pa Flash y e searchenginesnan ya no lo ta compatibel cu e aplicacion. E empresanan ta alentando na e desaroyadornan pa nan migra nan programanan pa e standartnan di programacion moderno.

“Poco tecnologia tabata tin un impacto asina profundo y positivo den e era di Internet,” Govind Balahrishan, vice presidente di desaroyo di productonan pa Adobe Creative Cloud, a comenta.

Flash, crea mas di 20 aña atras, tabata un otro era di software preferi pa e desaroyadornan pa crea wega, reproduccion di video y aplicacionnan capas di core den multiple webbrowsers.

Ora cu Adobe a adkiri Flash, ora cu el a cumpra Macromedia na 2005, e tecnologia tabata den mas di 98 porciento di e computernan personal conecta na Internet, Macromedia a bisa e tempo ey. Pero e popularidad di Flash a cuminsa mengua tras e decision di Apple di no haci’e compatible cu su iPhone.

Den un carta publica na 2010, e expresidente ehecutivo di Apple, Steve Jobs, a critica e fiabilidad, siguridad y desempeño di Flash. For di e tempo ey a lansa otro tecnologia alternativo na Flash, manera HTML5.

Den e ultimo aña, varios webbrower a cuminsa pidi usuarionan pa activa nan Flash prome cu nan por ehecut’e. “E tendencia aki a revela cu e sitenan ta migrando pa tecnologia di web habri, cu ta mas lihe y mas eficiente cu Flash, for di e punto bista energetico,” Google a sostene.

“Tambe nan ta mas sigur,” el a agrega.

Fuente: www.reuters.com